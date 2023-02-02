Samsung презентував флагманську лінійку Galaxy S23: українські ціни та фото

Роздрібна ціна новеньких смартфонів S23 в Україні стартує від 40 тисяч гривень. Смартфон в максимальній модифікації обійдеться в приблизно 60 тисяч гривень.

Напередодні ввечері, 1 лютого, в компанії Samsung представили нову лінійку флагманських смартфонів серії S23. Нова лінійка представлена одразу трьома моделями – Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ та Galaxy S23 Ultra.

Якщо порівнювати з попередниками, новий смартфон S23 Ultra оснащений оновленим процесором та бездоганною основною камерою на 200 мегапікселів. Вона здатна працювати в режимах 200, 50 або 12 мегапікселів. Останній режим дозволяє об’єднувати 16 сусідніх пікселів в один для захоплення більшої кількості світла при зніманні в умовах поганого освітлення.

Інші три задні камери залишилися такими ж:

12- мегапіксельна надширока;

3-кратний телеоб’єктив з 10-мегапіксельною камерою;

10-кратний телеоб’єктив з камерою на 10 мегапікселів.

Селфі-камера в S23 тепер має зменшену роздільну здатність, всього 12 Мп замість 40 у версії S22 Ultra.

Ціна на Samsung Galaxy S23 в Україні стартує від 40 тисяч гривень за версію з 8/128 Гб пам’яті. За більш потужну модифікація з 12/512 Гб доведеться заплатити 62 тисячі гривень.

В смартфоні S23 Ultra тепер використовується найбільш продуктивний процесор – Snapdragon 8 Gen 2. Це дозволяє забезпечити максимальну продуктивність та енергоефективність. Місткість батареї не змінилася, вона як і раніше має 5000мАгод. Корпус захищає від пилу та вологи за стандартом IP68.

Ще одна малопомітна особливість – зміна дизайну смартфона. Нова версія має менш закруглені бічні грані та більш плоскі лицьові та задні панелі.

Цьогоріч покупцям пропонують чотири кольори: фантомно-чорний, лавандовий, зелений та кремовий. Тож кожен зможе підібрати ідеальний варіант.

Смартфон Samsung Galaxy S23 доступний для попереднього замовлення за ціною 1200 доларів за S23 Ultra. В гривні це близько 58 тисяч гривень.

Фактичні продажі стартують з 17 лютого.