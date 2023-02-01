Украинцы теряют деньги из-за сбоя в работе банкоматов и терминалов: в ПриватБанке рассказали, как действовать

В Украине из-за отключений света все чаще случаются сбои в работе терминалов и банкоматов. Когда пропадает электричество, банковские аппараты выключаются, не успевая завершить операцию. Например, внесенные в терминал деньги не зачисляются на карту, или наоборот – средства списываются со счета, а наличные клиент так и не получает.

С такими проблемами столкнулись и многие клиенты ПриватБанка. Чтобы вернуть утраченные деньги, им приходится обращаться в службу поддержки банка, которая из-за большого количества сбоев может рассматривать заявку даже по несколько недель. Так как же украинцам уберечь свои финансы от таких форс-мажорных ситуаций и как вернуть деньги, если неприятность уже случилась?

Как пользоваться банкоматом/терминалом, чтобы он не «съел» деньги?

С периодическим отсутствием электроснабжения сейчас ничего не поделаешь. Однако свести минимуму риск потерять деньги при внезапном выключении банкомата или терминала все же можно. Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил:

старайтесь проводить операции в одном и том же терминале или банкомате, предварительно выяснив график отключения света в доме, где он находится;

пользуйтесь банкоматами/терминалами в отделениях, работающих даже при отключении электричества;

если нужно внести на счет или снять с него крупную сумму, лучше сделать это через кассу банка;

осуществлять срочные транзакции, например взносы по кредиту, оплату обучения, лечения и т.п., также следует в кассе во избежание возможных задержек.

Если банковский аппарат все же «съел» деньги?

В ПриватБанке отметили, что в таком случае нужно как можно скорее позвонить по телефону на горячую линию банка. Ее номер можно найти на любом банкомате или терминале Привата. Оператору необходимо сообщить номер банковского аппарата и точные данные о «незавершенной» транзакции, включая время и сумму.

После регистрации заявки в банке прежде всего проверят наличие сбоя в системе. Иногда этого бывает достаточно, и тогда деньги клиенту возвращают на протяжении нескольких дней. Но если потребуется инкассация банкомата/терминала, компенсации придется ждать не меньше недели.

Некоторые клиенты Привата жалуются, что их заявки на возврат средств банк отклонил, утверждая, что не обнаружил сбоя. В таком случае следует подать заявку повторно. Возможно, произошла ошибка, например оператор неверно записал номер банкомата/терминала или время транзакции.

Если же в банке все равно отказываются возвращать деньги, самое время обратиться с жалобой в НБУ. Для этого существует специальная горячая линия: 0 800 505 240. Также можно связаться с Нацбанком по электронной почте: [email protected]