Трем знакам зодиака на этой неделе будет безумно везти: бесконечные победы вскружат им голову

Астрологический сезон Водолея и отсутствие ретроградных планет сулит большинству знаков зодиака благоприятный период. В течение текущей недели им не угрожают серьезные проблемы или финансовые потери. Более того, сезон Водолея активирует их коммуникативные способности, что будет способствовать воплощению в жизнь самых перспективных замыслов.

Однако больше всего в первые дни февраля будет везти Овнам, Львам и Стрельцам. Большое влияние на них будет иметь Луна, которая сейчас находится в знаке Близнецов, а также Солнце в Водолее. От этих небесных тел представители знаков-счастливчиков получат заряд положительной энергии, углубление интеллектуальных и коммуникативных способностей.

Овен

На этой неделе Овны смогут ярко выделиться на фоне своих коллег и получат благосклонность руководства. Это идеальный момент, чтобы поделиться своими идеями с более влиятельными людьми и попытаться претворить их в жизнь.

Период благосклонности планет продлится для Овнов до 5 февраля. Именно в это время уроженцы знака будут наиболее активными в рабочей сфере и успеют многого добиться. Не удивительно, что после такой напряженной недели им захочется отдохнуть и отпраздновать свои победы.

Лев

Львам текущая неделя подарит много незабываемых моментов в кругу семьи. Время, проведенное с самыми близкими людьми, прибавит представителям знака вдохновения и наполнит их положительной энергией.

На работе Львы будут склонны к компромиссу и совсем не конфликтны. Некоторым представителям знака представится шанс воплотить собственный проект, но для этого придется убедить в его целесообразности своего руководителя. Это будет нелегко, но Луна, которая 1 февраля войдет в знак Рака, обещает Львам неоспоримый успех.

Стрелец

Перед Стрельцами в ближайшие дни появиться немало заманчивых перспектив. Особенно успешными они будут в профессиональной сфере. Хотя некоторым представителям знака повезет и на личном фронте. Они познакомятся с невероятным человеком и по уши влюбятся.

Не исключено, что скоро Стрельцам представится возможность сменить работу. Новое предложение может появиться 2 февраля. Эта работа станет для Стрельцов настоящим вызовом, так что они будут некоторое время сомневаться. Однако астрологи советуют все же рискнуть и испытать себя.