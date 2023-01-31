Україну засипле снігом: актуальна карта погоди на лютий 

Після аномального теплого Нового року та Водохреща, до України йде похолодання. В деяких регіонах України стовпчики термометрів поповзуть донизу. Варто очікувати на морози та мокрий сніг. А вже з 8 лютого всю територію охоплять значні снігопади.

Така інформація оприлюднена на популярному метеоресурсі Ventusky.

Найбільш значні опади будуть 8 лютого на Закарпатті. Там очікується до 50 см снігу. Також інтенсивні снігопади варто очікувати в центральних, східних та південно-східних регіонах України.

Нижче ви можете бачити карту з актуальною інформацією про погоду. Рожевим кольором на карті позначено зону, де випаде від 35 до 48 см снігу. Фіолетовим кольором позначені території, на яких випаде від 10 до 25 см снігу. Синій колір відзначає регіони, де сніговий покрив не перевищуватиме 5-7 см. Блакитним кольором позначені ділянки, де шар снігового покриву не перевищуватиме 2 см.

Нагадаємо, що цього року українців здивувала аномально тепла погода. Справжньої зими майже не було, Новий рік ми зустрічали з рекордно теплою температурою – +14 градусів за Цельсієм. Різдвяні свята минули з незначними заморозками, а подекуди плюсовою температурою. Водохреще, яка традиційно супроводжують значні морози, подекуди до -25 градусів, теж відзначилося аномально теплою погодою. По всій території України фіксувалося від +7 до +11 градусів за Цельсієм.

Схоже, що сама матінка природа цьогоріч на боці українців. Російські окупанти не покидають спроб занурити Україну у темряву. Через цинічні ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні вже четвертий місяць тривають погодинні відключення електроенергії. Чим тепліша погода, тим нижчий рівень споживання, відповідно, перерви в електропостачанні менш значні.

Нагадаємо, що раніше голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявляв, що погодинні графіки відключення електроенергії застосовуватимуть щонайменше до квітня. Це при умові що не буде нових значних руйнувань енергетичної інфраструктури.