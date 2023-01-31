Експерти підрахували скільки коштуватиме повне закриття неба над Україною

Щоб повністю закрити небо над Україною знадобиться п’ять авіаційних бригад. Для їх створення знадобиться близько 32,3 мільярдів доларів. Такі дані навели аналітики видання Defence Express.

Деталі

Загалом для забезпечення надійного захисту від повітряних атак Україні знадобиться 180 одиниць бойових літаків. Це обійдеться в 29,25 мільярдів доларів. Також для координації польотів бойових літаків повітряних сил ЗСУ знадобиться мінімум п’ять одиниць повітряних суден GlobalEye. Компанія Saab пропонує такі літаки по ціні 355,5 мільйонів доларів. Таким чином п’ять таких літаків обійдуться в 1,77 мільярдів доларів.

Вартість повітряного танкера А330 MRTT виробництва Airbus складає 330 мільйонів доларів. Також не варто забувати про те, що для підтримки повітряного флоту в робочому стані також потрібні немалі гроші.

Після того як країни-члени НАТО прийняли рішення про постачання до України бойових танків, почалося серйозне обговорення про можливість передачі Збройним силам України бойових літаків. Без їх допомоги не вийде здобути перемогу над окупантом.

Раніше керівник міністерства закордонних справ Нідерландів В. Хукстр заявив, що офіційний Амстердам готовий розглянути можливість передачі Києву кількох одиниць надсучасних винищувачів F-16. Справа в тому, что армія Нідерландів зараз переозброюється на більш потужні F-35. Тобто свої списані літаки Амстердам готовий віддати Україні.

Однак радіти рано, адже українським пілотам знадобиться не менше шести місяців, щоб навчитися керувати новими літаками.

Також днями в Сполучених штатах Америки заявили, що не готові надати винищувачі F-16. Але так само офіційний Вашингтон говорив про можливість передачі Збройним силам України важких танків Abrams та систем залпового вогню HIMARS.

Також офіційний Лондон раніше заявлял, що там готові закрити небо над Україною, але лише після того як українська армія відтіснить російських окупантів на кордони 23 лютого 2022 року.