Китай купує американські чіпи в обхід санкцій для створення ядерної зброї: як таке можливо

Китайський інститут, який займається дослідженнями в сфері ядерного озброєння протягом кількох років купував американські комп’ютерні чіпи. Введені раніше Сполученими Штатами Америка санкції не запобігли цьому.

Що про це відомо

За даними видання WSJ американські чіпи купувала Академія інженерної фізики. Вона є участником програми з розробки сучасного ядерного озброєння. Особливо цікавий той факт, що ще з 1997 року академія перебуває під американськими санкціями. Але станом на 2020 рік вона вільна купувала напівпровідникові вироби NVIDIA та Intel Corp.

Чіпи академія купувала через посередників всередині КНР. Маються на увазі спеціальні мікросхеми, які випускають по нормах 7-14 нанометричного технічного процесу. Власними силами подібні чіпи Китай виробляти не може через відсутність спеціалізованого обладнання.

В компанії NVIDIA стосовного цього зазначають, що компанія виробляє лише графічні процесори загального призначення. Вони встановлені в мільйонах комп’ютерів по всьому світу. Тож відстежити кінцевого покупця мікросхем просто неможливо.

Подібні ситуації не рідкість. Раніше в російських дронах були знайдені мікросхеми американського виробництва. Тобто санкції не дають потрібного ефекту, якщо вони недостатньо опрацьовані. Адже та ж росія знаходиться лазівки. Тож завдання наших західних партнерів України є не лише введення санкцій, але й відстеження лазівок, інакше це не має сенсу.

Нагадаємо, що весь цивілізований світ об’єднався у боротьбі з тиранією та всіляко допомагає Україні боротися з окупантами. Вже найближчим часом Збройні сили України отримають танки західного зразка. Мова йде про понад три сотні одиниць різного важкого озброєння, включно з німецькими танками Leopard та американськими Abrams. Також Британія готова надати Challenger 2, а Польща вдосконалені радянські Т-72 під назвою Twardy. Тож спільними зусиллями Україна точно здобуде перемогу над ворогом.