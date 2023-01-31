Новые тарифы: стало известно, сколько будет стоить электроэнергия с 1 февраля

В конце 2022 Кабинет Министров утвердил постановление о повышении тарифов на электроэнергию. Сначала речь шла только о предпринимателях, потом стали говорить и о повышении бытовых потребителей. Правда по состоянию на сегодняшний день, есть информация, что до марта тарифы на электроэнергию для рядовых украинцев не будут расти. С 1 февраля тарифы будут выглядеть следующим образом:

Те домохозяйства, которые используют за месяц до 250 кВт (включительно), будут платить 1,44 гривны за 1 кВт-ч. Если в течение месяца было потреблено более 250 кВт, тогда цена 1 кВт составит 1,68 грн.

Что касается предпринимателей, то первое повышение их коснулось уже в январе. В феврале предприятия получат обновленные счета. Следующее повышение состоится в марте. Скачки цен специально растянули в несколько этапов, чтобы компании смогли постепенно адаптироваться к новым тарифам.

Как сэкономить электроэнергию?

Украинцев удивляет тот факт, что, несмотря на существенное отсутствие света, ежемесячные счета совсем не уменьшаются. Более того, у некоторых суммы в платежках еще выше, чем в период, когда свет совсем не выключали. Это из-за особенности работы некоторой техники. Допустим бойлер после включения света должен заново нагреть воду, поэтому работает на полную мощность. То же самое происходит и с холодильником или котлом. К примеру, если в доме тепло, то котел включается реже. Если же холодно, тогда гораздо чаще.

Чтобы сэкономить украинцам, советуют подключаться к тарифу “День-ночь”. Тогда с 23.00 до 7.00 вы сможете платить за электроэнергию 50% от ее стоимости. Также можно воспользоваться трехзонным тарифом на электроэнергию. Условия следующие:

150% фиксированной цены придется платить за электроэнергию, потребленную в течение 08:00-11:00 и 20:00-22:00 часов. 100% фиксированной цены придется заплатить за потребленное в течение 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и 22:00 до 23:00. 40% стоимости тарифа можно будет платить за потребленное с 23:00 до 07:00.

Многие украинцы пользуются такими тарифами и сильно экономят.