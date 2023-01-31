Нові тарифи: стало відомо, скільки коштуватиме електроенергія з 1 лютого

Наприкінці 2022 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про підвищення тарифів на електроенергію. Спочатку мова йшла лише про підприємців, потім почали говорити й про підвищення для побутових споживачів. Щоправда, станом на сьогодні, є інформація, що до березня тарифи на електроенергію для пересічних українців не зростатимуть. З 1 лютого, тарифи виглядатимуть наступним чином:

Ті домогосподарства, які використовують протягом місяця до 250 кВт (включно), платитимуть 1,44 гривні за 1 кВт-год. Якщо протягом місяця було спожито більше ніж 250 кВт, тоді ціна 1 кВт становитиме 1,68 грн.

Щодо підприємців, то перше підвищення їх торкнулося вже у січні. В лютому підприємства отримають оновлені рахунки. Наступне підвищення відбудеться у березні. Стрибки цін спеціально розтягнули у кілька етапів, щоб компанії змогли поступово адаптуватися до нових тарифів.

Як зекономити електроенергію?

Українців дивує той факт, що навіть попри суттєву відсутність світла, щомісячні рахунки зовсім не зменшуються. Ба більше, в декого суми в платіжках ще вищі, ніж у період коли світло зовсім не вимикали. Це через особливість роботи деякої техніки. Допустимо бойлер після включення світла мусить заново нагрівати воду, тому працює на повну потужність. Це саме відбувається й з холодильником, чи котлом. Наприклад, якщо в хаті тепло, то котел вмикається рідше. Якщо ж холодно, тоді набагато частіше.

Щоб зекономити українцям радять підключатися до тарифу “День-ніч”. Тоді від 23:00 до 7:00 ви зможете платити за електроенергію 50% від її вартості. Також можна користуватися трьох зонним тарифом на електроенергію. Умови наступні:

150% фіксованої ціни доведеться платити за електроенергію спожиту протягом 08:00-11:00 та 20:00-22:00 години. 100% фіксованої ціни доведеться заплатити за спожите протягом 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та 22:00 до 23:00 години. 40% від вартості тарифу можна буде платити за спожите з 23:00 до 07:00.

Багато українців користуються такими тарифами та добряче економлять.