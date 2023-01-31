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Нові тарифи: стало відомо, скільки коштуватиме електроенергія з 1 лютого

31.01.2023
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Наприкінці 2022 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про підвищення тарифів на електроенергію. Спочатку мова йшла лише про підприємців, потім почали говорити й про підвищення для побутових споживачів. Щоправда, станом на сьогодні, є інформація, що до березня тарифи на електроенергію для пересічних українців не зростатимуть. З 1 лютого, тарифи виглядатимуть наступним чином:

  1. Ті домогосподарства, які використовують протягом місяця до 250 кВт (включно), платитимуть 1,44 гривні за 1 кВт-год.
  2. Якщо протягом місяця було спожито більше ніж 250 кВт, тоді ціна 1 кВт становитиме 1,68 грн.

Щодо підприємців, то перше підвищення їх торкнулося вже у січні. В лютому підприємства отримають оновлені рахунки. Наступне підвищення відбудеться у березні. Стрибки цін спеціально розтягнули у кілька етапів, щоб компанії змогли поступово адаптуватися до нових тарифів.

Як зекономити електроенергію?

світло

Українців дивує той факт, що навіть попри суттєву відсутність світла, щомісячні рахунки зовсім не зменшуються. Ба більше, в декого суми в платіжках ще вищі, ніж у період коли світло зовсім не вимикали. Це через особливість роботи деякої техніки. Допустимо бойлер після включення світла мусить заново нагрівати воду, тому працює на повну потужність. Це саме відбувається й з холодильником, чи котлом. Наприклад, якщо в хаті тепло, то котел вмикається рідше. Якщо ж холодно, тоді набагато частіше.
Щоб зекономити українцям радять підключатися до тарифу “День-ніч”. Тоді від 23:00 до 7:00 ви зможете платити за електроенергію 50% від її вартості. Також можна користуватися трьох зонним тарифом на електроенергію. Умови наступні:

  1. 150% фіксованої ціни доведеться платити за електроенергію спожиту протягом 08:00-11:00 та 20:00-22:00 години.
  2. 100% фіксованої ціни доведеться заплатити за спожите протягом 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та 22:00 до 23:00 години.
  3. 40% від вартості тарифу можна буде платити за спожите з 23:00 до 07:00.

Багато українців користуються такими тарифами та добряче економлять.

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31.01.2023
1 хвилина на прочитання
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