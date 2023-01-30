Кролик принесе удачу трьом знакам східного зодіаку, а для двох стане фатальним: гороскоп на 2023 рік

З 22 січня почався новий рік Кролика за китайським календарем. Загалом прогнози астрологів на цей рік досить сприятливі. Принаймні від буде значно більш вдалим за попередній рік Тигра. Однак найбільше щастя та успіху Кролик принесе представникам трьох знаків східного гороскопу – Бикам, Тиграм та Зміям. Натомість для Півнів та Мавп 2023 рік буде не з легких.

Бик

У народжених в рік Бика з’явиться чимало нових можливостей для професійного розвитку та побудови кар’єри. Астрологи радять їм використовувати кожен шанс сповна і не боятися ризикувати. А для тих, хто давно мріяв почати власний бізнес, саме настав ідеальний момент. У особистому житті на представників знаку чекає стабільність. Їх відносини будуть розвиватися гармонійно, парі вдасться разом з’їздити на відпочинок та ще краще пізнати одне одного.

Тигр

Минулого року Тигри пережили багато невдач. Проте вони отримали неоціненний досвід, який у 2023-му саме стане їм у нагоді. Представники знаку будуть впевнено долати всі перешкоди і під кінець року зуміють значно покращити своє матеріальне становище. На них чекає підвищення, а дехто з народжених у рік Тигра змінить роботу на більш перспективну та високооплачувану.

Змія

Зміям цього року також щаститиме у професійній сфері. Вони підкорять нові кар’єрні вершини та отримають від цього не лише моральне задоволення, а й значне підвищення доходу. Самотнім уродженцям знаку радять більше спілкуватися, ходити на вечірки та корпоративи. Під час одного з таких «виходів в люди» вони можуть познайомитися з коханням свого життя. А тим, хто вже у парі, варто не зациклюватися на дрібних недоліках партнера та більше спілкуватися, щоб уникнути непорозумінь.

Півень та Мавпа

Нещасливим знакам цього року – Півням та Мавпам – астрологи радять придбати собі додому дерево кумквату. Воно стане для представників цих знаків символом удачі та врятує від негараздів, які може принести Кролик. Якщо ж неає можливості розмістити у себе вдома живу рослину, підійде навіть статуетка чи картина із її зображенням.