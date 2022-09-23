Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 26 сентября по 2 октября

Напряженная связь между Меркурием в Деве и Нептуном в Рыбах вносит максимальную неопределенность и заставляет переживать относительно настоящего и будущего. Это неудачный период для планирования, обучении и точной работы. Все валится из рук, эмоции и чувства берут верх над здравым смыслом. Компенсируйте эти противоборствующие энергии, переводя время от времени фокус внимания на успокаивающую и расслабляющую музыку, чтение классики.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов стрессовые ситуации, связанные с работой, бытовыми делами или домашними животными, могут вызвать психосоматическое состояние и отразиться на здоровье. Проведя эти дни в уединении и покое, вы создадите подспорье для организма и повод не впадать в осеннюю хандру.

Телец — гороскоп на неделю

Дорогие Тельцы, несмотря на любовь к развлечениям и наслаждениям, будьте готовы к незапланированному сценарию. Возможны срывы в культурных мероприятиях, свиданиях или детских праздниках. Запаситесь терпением и помните, что все, что не делается – к лучшему!

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы на этой неделе настроены критично и скептически. Так и тянет указать коллегам и домочадцам на их недостатки или прорехи в рабочих процессах. В итоге – стена отчуждения и непонимания. Но какой Близнец сможет без общения больше часа? Поэтому станьте легким, как воздух и замечайте в людях добрые и искренние проявления.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков споры и ссоры с родственниками, соседями или автомобилистами могут перерасти в судебные тяжбы. Воздержитесь от голословных обвинений в чей-либо адрес. Также будьте готовы услышать и в свою сторону нелицеприятное высказывание, которое покажется вам несправедливым. Окружающие отражают ваши внутренние конфликты, с которыми стоит поработать.

Лев — гороскоп на неделю

Дорогие Львы, соблюдайте предусмотрительность в финансовых вопросах. Излишняя расточительность может привести к долгам. Стремление к наживе любой ценой принесет обратный эффект. Поэтому с присущей вам грациозностью проходим мимо дорогих для вашего кошелька магазинов и сомнительных контор, игровых заведений.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев этой неделе в отношениях с партнерами, супругами, коллегами происходит разлад и полное непонимание. Договоренности и соглашения нарушаются, долгосрочные планы рушатся. Внимание приковано к детям. Несмотря на присущую вам гибкость, сейчас вы не настроены на поиск компромисса. Ощущение, что вокруг больше врагов, чем друзей. Используйте этот период для творческой самореализации.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, соблюдение режима сна и небольшие переключения на отдых поднимут тонус в рабочее время. Сейчас важен рациона питания и отказ от алкоголя – это способствует хорошему самочувствию, повышению тонуса организма и приподнятому настроению. Вам ли не знать правила приличного человека. Избегайте негативных формулировок, осуждения окружающих за их выбор.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, помните, что самое долгожданное романтическое свидание, общественное мероприятие или совместный досуг с детьми может сорваться. Не стоит искать виноватых и проявлять раздражение. С высоты небес виднее, что для вас лучше. Возможно покой и уединение – это именно то, что несет сейчас истинное наслаждение. Уделите внимание экологии, не нарушая природного равновесия.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, ваша неуемная энергия и жажда деятельности сталкивается с противоречием между домашними делами и карьерными устремлениями. Установите приоритеты на данный период и действуйте в соответствии со стратегическим планом. Вас ведет будущее – доверьтесь своему чувству.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов наступает период хлопот и беспокойства при общении с близкими родственниками, соседями или попутчиками. Вы можете как сами подвергнуться несправедливому обвинению, так и незаслуженно обвинить других. Проявите свою врожденную сдержанность и стойкость, чтобы избежать вовлечения в ссоры и конфликты.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи наиболее остро ощутят финансовые затруднения. Кредиты или ссуды, ипотека, оформленные в этот период, усугубят ситуацию. Несмотря на острую потребность в деньгах или желание быстро и легко разбогатеть, проявите свои интуитивные способности и не поддавайтесь уловкам сиюминутного желания, игры мошенников или ярких рекламных слоганов. Пока для вас лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, вы не настроены на долгое общение. Партнеры по браку или бизнесу могут вызывать раздражение и непонимание, твердить свою линию вопреки логики и чувствам. Воздержитесь от заключения важных договоров и партнерских соглашений. Лучший выход из ситуации – регулярная медитация, посещение творческого вечера. Искусство переключит вас на более позитивную волну жизни.