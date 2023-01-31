Українці масово отримують по 1800 гривень компенсації за комуналку: хто претендує?

В Україні розпал опалювального сезону. Незважаючи на відсутність морозів, та часті відключення електроенергії, безліч громадян все одно не можуть впоратися з щомісячними рахунками. Для того, щоб не влазити в борги, можна оформити субсидію. На неї цьогоріч претендує значно більше українців ніж протягом попередніх років. Середній розмір субсидії становить 1800 гривень. Уряд каже, що коштів вистачить на всіх. Декому субсидію нараховують одразу ж після звернення у Пенсійний фонд. Нагадаємо, що у 2023 році саме ця організація займається нарахуванням та виплатою субсидій.

Хто може негайно отримати субсидію?

Для того, щоб оформити компенсацію за комунальні послуги, потрібно мати маленький дохід, або не мати його зовсім. Субсидію нараховують беручи до уваги ваші доходи за останні пів року. Причому мова не лише про дохід тієї особи, яка оформлює субсидію, а й всіх членів родини, які з нею проживають.

Тобто отримати компенсацію можуть:

Пенсіонери, які втратили дохід. Сім’ї в яких кардинально змінилися доходи. Наприклад, чоловік тимчасово втратив можливість працювати, а дружина в декреті. Особи, які втратили працездатність.

Щоб зрозуміти заздалегідь, чи маєте ви право на субсидію потрібно додати доходи всіх членів родини. Якщо в результаті понад 20% від отриманої суми ви витрачаєте на оплату комунальних послуг, тоді субсидію вам швидше за все нарахують.

Хто не зможе отримати компенсацію?

Не нарахують виплату якщо протягом останніх шести місяців, хтось з членів родини придбав автомобіль, житло або будь-яку іншу покупку на суму понад 50 000 гривень. Якщо хтось купив валюту в банку на суму еквіваленту 50 000 гривень. Сюди ж відноситься купівля золота, та будь-які інші грошові операції, де залучені великі суми коштів.