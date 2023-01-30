В Украине яйца начнут сортировать по размеру и запаху: элитный продукт будет стоить дороже всего

В Украине вскоре внедрят новую систему классификации куриных яиц. Сортировать продукцию будут по двум основным характеристикам внешний вид и вес. Именно от принадлежности яиц к определенному классу будет в большей степени зависеть их стоимость. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.

В проекте соответствующего приказа, опубликованного на сайте ведомства, предполагается, что яйца прежде всего разделят на два основных класса – А и В. В класс А будут попадать только яйца, с чистой, невредимой скорлупой и малоподвижным желтком без четкого контура. Более того, такие яйца не должны иметь характерного резкого запаха.

Яйца класса А также разделят на несколько подвидов, в зависимости от их веса:

XL – яйца, весом более 73 г;

L – весят от 63 г до 73 г;

М – вес таких яиц составляет 53-63 г;

S – весят не больше 53 г.

Все остальные, яйца не соответствующие вышеперечисленным параметрам, будут автоматически относить к категории В. Согласно этой классификации станут формировать и цену продукта. Наибольшей она будет для яиц класса А размера XL, а дешевле всего покупателям обойдется товар класса В.

В проекте приказа речь идет не только о сортировке яиц по качеству и весу, но и о нанесении соответствующего штампа на яйца и маркировку контейнеров для них. Что же касается требований к транспортировке продукта разных классов, то об этом в Минагро пока не сообщили.

Напомним, что эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса дали свой собственный прогноз касательно цен на яйца. Они уверены, что весеннее потепление и увеличение поголовья кур будет способствовать падению цен. К Пасхе стоимость популярного продукта в Украине снизится на 10–15%. А после праздников яйцепад продолжится: цена снизится еще на 35-40%.