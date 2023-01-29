Мобилизация украинцев из-за границы: адвокат рассказал, насколько это реально

30С недавнего времени дипломатические ведомства Украины в мире обязаны вести воинский учет украинцев за границей и способствовать их возвращению домой во время общей мобилизации. Такое новшество вызвало массу вопросов у общества. Юрист Александр Трегуб рассказал о правовых основаниях для депортации.

Начнем с того, что в Украине сейчас нет действующего нормативно-правового акта, который регламентировал процедуру возвращения граждан для мобилизации во время войны.

Информация о необходимости вести учет украинских мужчин за границей не подкрепляется никакими нормативными актами.

Сейчас в Украине не существует нормативного акта, в котором были бы прописаны правила депортации граждан в Украину.

Единственный способ вернуть гражданина, который легально пребывает за границей – это экстрадиция. Но такая процедура возможна лишь в одном случае – лицо разыскивается за совершение уголовного преступления.

Основанием для экстрадиции может быть Европейская конвенция о выдаче правонарушителей, Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам или двусторонние договоры с Украиной о выдаче правонарушителей.

Что касается указания консульствам вести учет призывников, которые состоят на временном консульском учете. Однако встать на такой учет можно только в добровольном порядке.

Таким образом нововведения о необходимости постановки на учет не имеет законодательственных оснований. То есть все эти разговоры о принудительной депортации украинских мужчин не имеют законодательственных оснований.

Напомним, раньше юристы объясняли, что полицейские не имеют права задерживать мужчину при вручении повестки. Отказ от повестки не может стать основанием для задержания, если полицейский не может предоставить соответствующее постановление от территориального центра комплектации. Фиксируйте на видео все что происходит и требуйте составление протокола, чтобы потом можно было обжаловать действия полиции в суде.