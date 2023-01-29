Мобілізація українців з-за кордону: адвокат розповів, наскільки це реально

З недавнього часу дипломатичні відомства України у світі зобов’язані вести військовий облік українців за кордоном та сприяти їх поверненню додому під час загальної мобілізації. Така новація викликала масу питань у суспільства. Юрист Олександр Трегуб розповів про правові підстави для депортації.

Почнемо з того, що в Україні наразі немає чинного нормативно-правового акту, який регламентував процедуру повернення громадян для мобілізації під час війни.

Інформація щодо необхідності вести облік українських чоловіків за кордоном не підкріплюється жодними нормативними актами.

Наразі в Україні не існує нормативного акта, в якому було б прописано правила депортації громадян до України.

Єдиний спосіб повернути громадянина, який легально перебуває за кордоном – це екстрадиція. Але така процедура можлива лише в одному випадку – особа розшукується за скоєння кримінального злочину.

Основою для екстрадиції може бути Європейська конвенція про видачу правопорушників, Конвенція СНД про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах або двосторонні договори з Україною про видачу правопорушників.

Щодо вказівки консульствам вести облік призовників, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Однак стати на такий облік можна лише у добровільному порядку.

Таким чином, нововведення про необхідність постановки на облік не має законодавчих підстав.Тобто, всі ці розмови про примусову депортацію українських чоловіків не мають жодного підґрунтя.

Нагадаємо, раніше юристи пояснювали, що поліцейські не мають права затримувати чоловіка під час вручення повістки. Відмова від повістки не може стати підставою для затримання, якщо поліцейський не може надати відповідної ухвали від територіального центру комплектації. Фіксуйте на відео все, що відбувається, і вимагайте складання протоколу, щоб потім можна було оскаржити дії поліції в судовому порядку.