Бронировать сотрудников от мобилизации будут по-новому: Кабмин уже утвердил порядок

На заседании Кабинета министров от 27 января был утвержден новый порядок бронирования военнообязанных сотрудников. Также изменили критерии, согласно с которыми предприятие могут признать критически важным.

Среди всего стоит отметить – уплату от полутора миллиона евро налогов и получение от 32 миллионов евро выручки.

Новая процедура предусматривает, что компания может забронировать до 50% от всех военнообязанных сотрудников. Что касается предприятий, которые смогут бронировать сотрудников, то их будут определять по следующим критериям:

общая сумма уплаченных налогов и сборов не может быть меньше полутора миллиона евро;

сумма поступлений в иностранной валюте должна превышать 32 миллионы евро;

предприятие обеспечивает потребности территориальной общины;

заработная плата должна быть не ниже средней по региону;

является резидентом “Дия.City”.

Что касается прошлых бронирований, то они будут действительными до того срока, который был предусмотрен. При этом нового продления сроков бронирования в этот раз не будет.

Европейская бизнес ассоциация призывает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля максимально оперативно подписать новый порядок, чтобы тот как можно быстрее вступил в силу.

Напомним, что последний раз правительство продлевало сроки действия отсрочек от призыва на воинскую службу на один месяц в декабре. Тогда Европейская бизнес ассоциация тоже беспокоилась о затягивании сроков.

Если правительство не подпишет новый порядок, то предприятия могут оказаться под угрозой. В случае массового вручения повесток военнообязанным, которые предприятия ранее бронировали, бизнес может оказаться под ударом. Поскольку найти новых работников на место мобилизованных будет очень непросто. Государство обязано сотрудничать с бизнесом, ведь именно от предпринимателей зависит государственный бюджет. Несмотря на помощь западных партнеров, Украины оказалась бы в очень неблагоприятной ситуации, если бы не своевременная уплата налогов даже в условиях военного положения.

Напомним, что в июле правительство планирует отменить льготную процентную ставку для предпринимателей в размере 2%. Это уже сейчас вызывает недовольство в представителей бизнеса.