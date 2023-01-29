Правила бронюватимуть співробітників від мобілізації змінили: Кабмін уже затвердив порядок

На засіданні Кабінету міністрів від 27 січня було затверджено новий порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Також змінили критерії, згідно з якими підприємство може визнати критично важливим.

Серед усього варто відзначити – сплату від півтора мільйона євро податків та отримання від 32 мільйонів євро виторгу.

Нова процедура передбачає, що компанія може забронювати до 50% усіх військовозобов’язаних співробітників. Щодо підприємств, які зможуть бронювати співробітників, то їх визначатимуть за такими критеріями:

загальна сума сплачених податків і зборів не може бути меншою за півтора мільйона євро;

сума надходжень в іноземній валюті має перевищувати 32 мільйони євро;

підприємство забезпечує потреби територіальної громади;

заробітна плата має бути не нижчою за середню по регіону;

резидентство “Дія.City”.

Щодо минулих бронювань, то вони будуть дійсними до того терміну, який був передбачений. При цьому нового продовження термінів бронювання цього разу не буде.

Європейська бізнес асоціація закликає прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля максимально оперативно підписати новий порядок, щоб той якнайшвидше набув чинності.

Нагадаємо, що востаннє уряд продовжував термін дії відстрочок від призову на військову службу на один місяць у грудні. Тоді Європейська бізнес-асоціація теж турбувалася про затягування термінів.

Якщо уряд не підпише новий порядок, то підприємства можуть опинитися під загрозою. У разі масового вручення повісток військовозобов’язаним, які підприємства раніше забронювали, бізнес може опинитися під ударом. Бо знайти нових працівників на місце мобілізованих буде дуже непросто. Держава зобов’язана співпрацювати із бізнесом, адже саме від підприємців залежить державний бюджет. Незважаючи на допомогу західних партнерів, Україна опинилася б у дуже несприятливій ситуації, якби не своєчасна сплата податків навіть за умов воєнного стану.

Нагадаємо, що у липні уряд планує скасувати пільгову відсоткову ставку для підприємців у розмірі 2%. Це вже зараз викликає невдоволення у представників бізнесу.