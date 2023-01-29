Чекає успіх у 2023 році: астрологи назвали найщасливіший знак за китайським гороскопом

Астрологи назвали найуспішніший знак із китайського гороскопу. Цього року ним є знак Бика. Йдеться про людей, які народилися у 1937, 1949, 1961, 1985, 1997 роках.

Такий результат фахівці отримали під час дослідження знаків майже тисячі відомих особистостей – політиків, артистів, музикантів. 86 із них були народжені під знаком Бика. Астрологи пояснили, чому саме їх переслідує успіх.

Прикладами людей, які народилися під знаком Бика, буде колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама, відомі актори – Ентоні Хопкінс і Меріл Стріп, прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, режисер Пітер Джексон та підприємець Уолт Дісней.

Примітно, що Бик є найсильнішим з усього циклу, що складається з дванадцяти тварин. Бик – символ працьовитості, сили, чесності, завзятості та багатства. Як нагороду за ці якості люди, народжені в рік Бика, можуть розраховувати на неймовірний успіх.

Цей рік буде дуже перспективним для Биків. Бізнес, розпочатий у 2023 році, зростатиме і процвітатиме. Також одинокі Бики мають всі шанси зустріти другу половинку, а тим, у кого вже є партнер зірки обіцяють повну гармонію у відносинах.

Але не варто повністю розраховувати на зірки, частково успіх залежить лише від вас. Якщо дивитися на відомих та успішних людей, народжених у рік Бика, то успіх явно не впав їм із неба. Вони цілеспрямовано йшли до своєї мети та багато працювали.

Пам’ятайте, що під лежачий камінь вода не тече. Те саме стосується і вашого успіху. Якщо ви тривалий час наполегливо йшли до мети, аналізували помилки і знову намагалися досягти вершини, то рано чи пізно це дасть очікуваний результат. Просто цього року навіть зірки на вашому боці, а значить досягти успіху буде трішки легше.