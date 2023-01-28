В магазины попали 2 смертельно опасные продукты: как распознать угрозу

Система быстрых оповещений RASFF проинформировала о том, что в Украины из Румынии доставили опасное для здоровья печенье. Его экспортировали из Польши (оптовик DISTRIBUTION Sp. z. o. o., Poland) в Украину (импортер “Львовимпорт”).

По данным от Госпотребслужбы в Киевской области, в этом печенье обнаружено высокое содержание акриламида. Это вещество может привести к поражению периферической нервной системы.

Все операторы рынка – супермаркеты, магазины и другие точки продажи обязаны изъять этот продукт из оборота. Но украинцам не стоит терять бдительность. Важно смотреть на продукцию, которую они покупают в небольших магазинах, а также в киосках и на рынке.

Отметим, что опасное печенье попало не только в Украины. Международная система оповещений сейчас массово предупреждает разные страны.

Печенье, которое не соответствует стандартам безопасности, попало на рынок до того, как было обнаружено нарушение технологии.

Несмотря на предупреждение опасный товар может находится на полках супермаркетов и магазинов. Только ваша внимательность поможет уберечь свое здоровье.

Из-за того, что в печенье высокое содержание акриламида, оно несет реальную опасностью для здоровья. Это вещество может провоцировать разные заболевания, в том числе онкологические.

Также днями стало известно, что в Украины завезли опасный арахис.

В Госпотребслужбе Одесской области заявили, что смертельно опасные орехи были экспортированы в Украину из Египта через Польшу. В арахисе обнаружено вещество под названием Афлатоксин-В1. Оно способно провоцировать развитие злокачественных опухолей или приводить к циррозу печени.

Сейчас смертельно опасный арахис и печенье могут быть во всех регионах Украины. Будьте осторожны, ведь далеко не все продавцы добросовестные и уберут опасную продукцию из прилавка. В крупных торговых сетях ситуация на порядок лучше, что касается рынков, киосков и маленьких магазинов, есть большие сомнения насчет их добропорядочности. Будьте внимательны, и запомните как выглядят эти продукты.