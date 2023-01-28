До магазинів потрапили 2 смертельно небезпечні продукти: як розпізнати загрозу

Система швидких оповіщень RASFF поінформувала про те, що в Україну з Румунії було доставлено небезпечне для здоров’я печиво. Його експортували з Польщі (оптовик DISTRIBUTION Sp. z. o. o., Poland) до України (імпортер “Львівімпорт”).

За даними від Держспоживслужби у Київській області, у цьому печиві виявлено високий вміст акриламіду. Ця речовина може призвести до ураження периферичної нервової системи.

Усі оператори ринку – супермаркети, магазини та інші точки продажу зобов’язані вилучити цей продукт з обігу. Але українцям не варто втрачати пильності. Важливо дивитися на продукцію, яку вони купують у невеликих магазинах, а також у кіосках та на ринку.

Зазначимо, що небезпечне печиво потрапило не лише до України. Міжнародна система оповіщень зараз масово застерігає різні країни.

Печиво, яке не відповідає стандартам безпеки, потрапило на ринок до того, як було виявлено порушення технології.

Незважаючи на попередження небезпечний товар може перебувати на полицях супермаркетів та магазинів. Тільки ваша уважність допоможе зберегти своє здоров’я.

Через те, що у печивы високий вміст акриламіду, воно несе реальну небезпеку здоров’ю. Ця речовина може провокувати різні захворювання, зокрема онкологічні.

Також на днях стало відомо, що до України завезли небезпечний арахіс.

У Держспоживслужбі Одеської області заявили, що смертельно небезпечні горіхи було експортовано до України з Єгипту через Польщу. В арахісі виявлено речовину під назвою Афлатоксин-В1. Вона здатна провокувати розвиток злоякісних пухлин або призводити до цирозу печінки.

Наразі смертельно небезпечний арахіс та печиво можуть бути у всіх регіонах України. Будьте обережні, адже далеко не всі продавці сумлінні та приберуть небезпечну продукцію із прилавка. У великих торгових мережах ситуація набагато краще, що стосується ринків, кіосків і маленьких магазинів, то тут є великі сумніви щодо їх добропорядності. Будьте уважні і запам’ятайте як виглядають ці продукти.