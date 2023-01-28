Адвокат рассказал, когда полицейские могут задержать мужчину при вручении повестки 

Адвокат рассказал, в каких случаях полицейские имеют право задержать мужчин при вручении повестки. Отметим. что факт отказа от повестки не может быть основанием для задержания.

Адвокат Роман Симутин рассказал, что полицейские не имеют права задерживать мужчин на блокпостах или в других местах, если тот отказывается от получения повестки. Задержание будет законными только в одной ситуации – военнообязанный является уклонистом. То есть он получил повестку ранее и не явился в военкомат или территориальный центр комплектации. При этом правоохранители обязаны предоставить соответствующие материалы.

Таким образом ожидать массовых задержаний мужчин в общественных местах не стоит.

По словам адвоката, если мужчина не берет повестку и при этом не совершает правонарушений, то оснований для задержания нет.

Задержание возможно только в случае нарушения человеком законодательства о воинском учете и мобилизации (ст. 210 и 210-1 КУоАП). Но это возможно только при наличии в полицейских соответствующих требований от территориального центра комплектации.

Адвокат акцентирует внимание на том, что задержание возможно лишь при совершении вышеупомянутых правонарушений. В 99% случаев полицейские ничего предъявить не смогут. Дело в том, что постановления о задержании обычно находятся на исполнении участковых.

Адвокат настоятельно рекомендует украинцам, которых пытаются задержать при отказе от повестки, снимать процесс на телефон или делать аудиозапись. Также нужно попросить полицейских предоставить требование о задержании от территориального центра комплектации. Если предоставить такой документ полицейские не смогут, то задержание будет незаконным. В таком случае нужно напомнить полицейским, что они превышают служебные полномочия.

Также адвокат рекомендует не выполнять заведомо незаконных распоряжений, например, садится в полицейское авто.

Если же вас все таки задержали, требуйте составление протокола задержания. Этот документ понадобится для обжалования незаконных действий полицейских.