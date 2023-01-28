Адвокат розповів, коли поліцейські можуть затримати чоловіка під час вручення повістки

Адвокат розповів, у яких випадках поліцейські мають право затримувати чоловіків під час вручення повістки. Зазначимо. що факт відмови від повістки не може бути підставою для затримання.

Адвокат Роман Симутін розповів, що поліцейські не мають права затримувати чоловіків на блокпостах чи інших місцях, якщо той відмовляється від отримання повістки. Затримання буде законним лише в одній ситуації – військовозобов’язаний є ухилянтом. Тобто він отримав повістку раніше і не з’явився до військкомату чи територіального центру комплектування. При цьому правоохоронці мають надати відповідні матеріали.

Таким чином, очікувати масових затримань чоловіків у громадських місцях не варто.

За словами адвоката, якщо чоловік не бере повістку і при цьому не чинить правопорушень, то підстав для затримання немає.

Затримання можливе лише у разі порушення людиною законодавства про військовий облік та мобілізацію (ст. 210 та 210-1 КУпАП). Але це можливо лише за наявності у поліцейських відповідних вимог від територіального центру комплектації.

Адвокат наголошує на тому, що затримання можливе лише при скоєнні вищезгаданих правопорушень. У 99% випадків поліцейські нічого пред’явити не зможуть. Справа в тому, що ухвали про затримання зазвичай перебувають на виконанні дільничних.

Адвокат наполегливо рекомендує українцям, яких намагаються затримати у разі відмови від повістки, знімати процес на телефон чи робити аудіозапис. Також потрібно попросити поліцейських надати вимогу щодо затримання від територіального центру комплектації. Якщо надати такий документ поліцейські не зможуть, затримання буде незаконним. У такому разі слід нагадати поліцейським, що вони перевищують службові повноваження.

Також адвокат рекомендує не виконувати завідомо незаконні розпорядження, наприклад, сідати до поліцейського авто.

Якщо вас все-таки затримали, вимагайте складання протоколу затримання. Цей документ буде потрібний для оскарження незаконних дій поліцейських.