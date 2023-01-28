Как выбрать наручные часы на подарок: 5 ключевых параметров выбора

Наручные часы всегда считались хорошим вариантом подарка мужчине. Ассортимент аксессуаров для женщин более широкий, поэтому обычно трудностей с выбором подарка нет. Что касается мужчин, то далеко не все готовы носить даже браслет, хорошие часы — беспроигрышный вариант на все случае жизни. Но выбрать часы парню в подарок бывает очень непросто, ведь они должны подчеркивать социальный статус и демонстрировать безупречный вкус.

Мы попытаемся упростить эту задачу. Ниже расскажем о пяти параметрах выбора наручных часов.

Стиль

Подбирайте часы, которые подойдут под возраст и образ жизни вашего мужчины. Наручные часы классифицируют на такие стили:

Классические. Они элегантные, но сдержанные. Для таких моделей характерен минимализм и отсутствие разного рода дополнительных элементов и функций. Это универсальный вариант, ведь классические часы отлично сочетаются и со строгим костюмом, и с повседневной одеждой.

Кэжуал. Такие модели удобные и подходят для всех случаев жизни. При этом дополнены необходимыми в повседневной жизни функциями. Главная особенность — нейтральная расцветка.

Спортивные. Такие часы захватывают рынок. Кроме основной функции они могут считать калории, измерять частоту пульсу и показывать местоположение. Но спортивные часы точно не подойдут для делового костюма, назвать их универсальными, как первые два варианта, не получится.

Фэшн. У таких часов яркий дизайн, они подчеркнут индивидуальность. Но такие модели понравятся людям, обожающим находиться в центре внимания.

Ремешок или браслет

Чтобы подаренные часы сразу можно было носить, стоит выбирать модель с регулируемым ремешком. Помните, что между запястьем и ремешком должен просовываться палец. Что касается выбора между ремешком и браслетом, то здесь дело вкуса и предпочтений будущего владельца часов. Беспроигрышный вариант — кожаный ремешок, но только не в случае, когда ваш мужчина — зоозащитник или веган.

Цвет и размер

Выбирать цвет нужно на основании предпочтений вашего мужчины. Если вы не уверены, то лучше выбрать часы со светлым корпусом и циферблатом и темным ремешком.

Что касается размера, то нужно исходить из телосложения. Людям с массивными руками подойдут большие часы, и наоборот, на руке невысокого мужчины крупные часы будут смотреться смешно.

Тип механизма

На этом этапе у большинства людей возникают трудности. Попробуем коротко рассказать об основных видах механизмов.

Кварцевые часы. Это оптимальный вариант, ведь они надежные и подолгу не теряют точность. Они не нуждаются в дополнительном обслуживании и точно понравятся фанатам активного отдыха жизни. Механические часы. Они подойдут ответственным и пунктуальным людям для повседневной носки. Также такой вариант подойдет мужчине, если тот коллекционирует часы.

Бренды

При выборе часов на подарок нужно исходить из бюджета. В любом случае не стоит покупать дешевые часы неизвестного бренда. Лучше выбрать часы от недорогих брендов, чтобы не испортить впечатления от подарка. Если же финансы позволяют, то стоит купить часы от Timberland, Skagen или Timex.