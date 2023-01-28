Українці можуть отримати по 10 000 гривень у Дії: кого це стосується

Ще в травні минулого року в Україні запровадили нові правила отримання грошової допомоги людям, які втратили роботу. Таку допомогу можуть отримати українці, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також внутрішньо переміщені особи. Розповідаємо, як отримати допомогу у розмірі близько десяти тисяч гривень.

Внутрішньо переміщені особи, які втратили роботу, можуть розраховувати на допомогу у розмірі 9 750 гривень на місяць. Проте це лише максимально можлива сума виплати. Реальна грошова допомога по безробіттю повністю залежить від тривалості минулої роботи та розміру заробітної плати.

Щоб отримати фінансову допомогу від держави, знадобиться отримати статус безробітного. Для цього тепер зовсім не потрібно особисто відвідувати Центр зайнятості. Достатньо скористатися державним порталом “Дія” або електронним сервісом Державної служби зайнятості України. Достатньо завантажити бланки, заповнити їх, сфотографувати та відправити в електронному форматі до Державної служби зайнятості. Подати заявку у “Дії” можна наступним чином:

заповнити та підписати заяву;

згенерувати картку “єПідтримка” або вказати її реквізити, якщо ви оформили цю картку раніше;

подати до центру зайнятості заяву з проханням надати статус безробітного та призначити виплати.

Якщо ви подаєте документи онлайн, то протягом 30 днів з моменту скасування воєнного стану потрібно буде особисто відвідати Державну службу зайнятості та надати всі необхідні документи до органу, в якому ви зареєстровані.

Нагадаємо, що станом на 2023 рік максимальну виплату по безробіттю зменшили до 6 700 гривень, тобто до рівня мінімальної заробітної плати. Також в цьому році заморожена індексація всіх соціальних виплат, за виключенням пенсій. На початку січня в Міністерстві соціальної політики заявили, що пенсійні виплати все таки проіндексують. Відбудеться масштабна індексація з 1 березня. Експерти стверджують, що пенсійні виплати збільшать на 24%, однак в Мінсоці досі не назвали процент, оскільки точна інформація про відсоток інфляції за минулий рік стане відома лише після підбиття підсумків грудня 2022 року, а це відбудеться наприкінці січня цього року.