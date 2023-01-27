Активизировались мошенники, хорошо зарабатывающие на продаже генераторов: что нужно знать?

Генераторы – это сейчас топ среди покупок в Украине. Их заказывает абсолютно каждый предприниматель, иначе бизнес просто не выживет. Активно покупают генераторы и обычные украинцы, особенно владельцы частных домов. Логично, что в этой сфере уже активизировались мошенники и успевают изрядно заработать на доверчивых покупателях. Украинцев предупреждают о хитроумной схеме, которую сейчас активно продвигают аферисты. Как не попасть к ним на крючок?

В продаже много не существующих генераторов

Схема довольно проста. Аферисты создают фейковые аккаунты или даже полноценные сайты и продают генераторы, которых просто не существует. Преимущественно их целевая аудитория – это предприниматели. На них жулики самостоятельно выходят и предлагают партию генераторов по выгодной цене. Мол, и скидка будет и оптовая стоимость. Конечно же, берут задаток и исчезают.



Однако это одна из самых простых схем, а есть и более сложные на которые каждый может попасть по собственной неосторожности.

“Есть и другой способ в арсенале злоумышленников. К примеру, человек сам ищет генератор, находит на сайтах по привлекательной цене (мошенники часто устанавливают заниженную цену) и переводит предоплату”, — отмечают эксперты.

Поэтому всегда нужно выбирать проверенные компании со многими реальными отзывами от клиентов.

Во время войны набрали популярности и другие аферы

Во время отключения света у многих исчезает интернет и даже обычная мобильная связь. Этим также успешно пользуются аферисты. Они звонят по телефону людям под видом консультанта из компании мобильного оператора. Говорят, что послали специальный код и просят его назвать. Мол, таким образом пользователю будет подключена связь. На самом деле мошенники просто получают доступ к вашему личному кабинету на сайте или в приложении мобильного оператора и могут в дальнейшем завладеть другими ценными данными. Например, сломать доступ к мобильному банкингу и получить данные банковских карт и счетов.