Активізувалися шахраї, які добряче заробляють на продажі генераторів: що треба знати?

Генератори — це зараз топ серед покупок в Україні. Їх замовляє абсолютно кожен підприємець, інакше бізнес просто не виживе. Активно купують генератори й звичайні українці, особливо власники приватних будинків. Логічно, що в цій сфері вже активізувалися шахраї і встигають добряче заробити на довірливих покупцях. Українців попереджають про хитру схему, яку зараз активно просувають аферисти. Як не потрапити до них на гачок?

В продажі багато не існуючих генераторів

Схема доволі проста. Аферисти створюють фейкові акаунти, чи навіть повноцінні сайти і продають генератори, яких просто не існує. Переважно їхня цільова аудиторія — це підприємці. На них шахраї самостійно виходять і пропонують партію генераторів за вигідною ціною. Мовляв, і знижка буде і гуртова вартість. Звісно ж беруть завдаток і зникають.

Однак — це одна з найпростіших схем, а є більш складні на які кожен може попасти по власній необережності.

“Є й інший спосіб у арсеналі зловмисників. Наприклад, людина сама шукає генератор, знаходить на сайтах за привабливою ціною (шахраї часто встановлюють занижену ціну) і переказує передоплату”, – зазначають експерти.

Саме тому завжди потрібно вибирати перевірені компанії з багатьма реальними відгуками від клієнтів.

Під час війни набрали популярності й інші афери

Під час вимкнень світла в багатьох зникає інтернет і навіть звичайний мобільний зв’язок. Цим також вдало користуються аферисти. Вони телефонують людям під виглядом консультанта з компанії мобільного оператора. Кажуть, що надіслали спеціальний код і просять його назвати. Мовляв, таким чином користувачу буде підключено зв’язок. Насправді шахраї просто отримують доступ до вашого особистого кабінету на сайті чи у додатку мобільного оператора і можуть надалі заволодіти іншими цінними даними. Наприклад, зламати доступ до мобільного банкінгу та отримати дані банківських карток і рахунків.