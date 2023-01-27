У березні планується наймасштабніший перерахунок пенсій за останні роки: деталі

Цього року пенсіонери вже втратили надію отримати бодай якусь доплату до пенсії, адже її розмір заморожено до кінця 2023-го. Все через війну та катастрофічну економічну ситуацію в країні. Водночас якщо всі доплати скасували, то от одну — березневу індексацію, вирішили залишити. Вона має стати однією з наймасштабніших за останні роки. Все через те, що індексація розраховується виходячи з рівня інфляції. А так як долар рідко подорожчав, інфляція стрибнула мінімум до 35%, то й перерахунок пенсій має бути відповідним.

Точні суми доплат буде відомо трохи пізніше

Точний індекс, тобто відсотки на які перерахують пенсію буде озвучено трохи пізніше. Все через те, що офіційно поки не озвучено темпи росту інфляції у 2022 році. Водночас деякі прогнози з цього приводу вже є. Зокрема, індекс можна підрахувати, якщо взяти рівень інфляції за попередній рік і розмір росту середньої зарплати за останні три роки. Виходячи з цих цифр, які вже є у вільному доступі в Інтернеті, можна припустити, що індекс буде у розмірі 24%. Індексації з індексом у 24% в Україні ще ніколи не було. Максимум це 4-5%, але й таких темпів інфляції, як під час війни українці не спостерігали вже багато років.

Попри високий індекс підвищення відчують не всі

Навіть з таким індексом, на жаль не всі пенсіонери відчують покращення. Індексація має багато підводних каменів. Зокрема, перераховують не фактичну виплату, а розрахункову. Тобто, якщо особа має базову пенсію у розмірі 2600 гривень, то розрахункова в неї 2050, а решта доплата за напрацьований стаж. Індексуватимуть саме 2050. В результаті вийде тих самих 2600 гривень. Дійсно відчують покращення ті, в кого пенсія вище 6000 гривень. Якщо така сума саме розрахункової пенсії, то доплата очікується у розмірі 1500 гривень.