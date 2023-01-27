Выплаты безработным украинцам: как ежемесячно получать 3000 гривен и больше

В Украине действуют четкие законы согласно которым, безработное лицо может определенный период времени получать компенсацию от государства. В то же время, право на выплаты имеют и лица, временно безработные и при этом не уволенные с основного места работы. Таких сейчас очень много среди внутри перемещенных лиц. Также в эту категорию входят лица, работающие на предприятиях, которые сейчас находятся на оккупированных территориях. Государство может выплачивать таким лицам денежную компенсацию в следующих условиях.

Условия предоставления финансовой помощи временно безработным

Согласно постановлению правительства №702 на компенсацию претендуют лица, потерявшие доход из-за приостановки работы предприятия. Среди уважительных причин остановки работы считается экономический и технический характер, военное положение, карантин и чрезвычайная ситуация. Не относится к этому списку сезонная остановка деятельности.



Выплату могут не назначить, если предприниматель относится к органам государственной или местной власти. Если работодатель — это организация, финансируемая за счет средств государственного или местного бюджета, или фонд страхования. Также выплата не будет начислена, если работодатель находится в процессе прекращения статуса юридического лица. Если он банкрот, или находится в процессе санации.

Что касается работников, то есть определенные требования. Пособие по временной безработице не начисляется:

Тем, кто трудоустроился на другую работу. Тем, кто работал и работает по совместительству на нескольких должностях. Лицам, находящимся в отпуске с сохранением заработной платы. Лицам, трудовой договор которых приостановлен.

Если же договор действителен, а работодатель не платит страховые взносы, но вместе с работником отвечает всем нужным критериям, то помощь последнему будет начислена.

“Помощь предоставляется на срок остановки деятельности, но не более 180 календарных дней суммарно в течение 26 месяцев со дня остановки деятельности и максимально может составлять 3350 гривен в месяц“, — отметили эксперты.