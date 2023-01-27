Виплати безробітним українцям: як щомісяця отримувати 3000 гривень і більше

В Україні діють чіткі закони згідно з якими, особа яка є безробітною може певний період часу отримувати компенсацію від держави. Водночас право на виплати мають й ті особи, які є тимчасово безробітними і при цьому не звільненими з основного місця роботи. Таких наразі дуже багато серед внутрішньо переміщених осіб. Також, до цієї категорії входять особи, які працюють на підприємствах, що зараз знаходяться на окупованих територіях. Держава може виплачувати таким особам грошову компенсацію на наступних умовах.

Умови надання фінансової допомоги тимчасово безробітним

Згідно з постановою уряду №702 на компенсацію претендують особи, які втратили дохід через призупинення роботи підприємства. Серед поважних причин для зупинки роботи вважається економічний та технічний характер, воєнний стан, карантин та надзвичайна ситуація. Не відноситься до цього переліку сезонна зупинка діяльності.



Виплату можуть не назначити, якщо підприємець належить до органів державної або місцевої влади. Якщо роботодавець — це організація, що фінансується коштом державного або місцевого бюджетів або є фондом страхування. Також виплата не буде нарахована, якщо роботодавець перебуває у процесі припинення статусу юридичної особи. Якщо він є банкрутом, або перебуває у процесі санації.

Щодо працівників, то також є певні вимоги. Допомога по тимчасовому безробіттю не нараховується:

Тим, хто працевлаштувався на іншу роботу. Тим, хто працював і працює за сумісництвом на кількох посадах. Особам, які перебувають у відпустці зі збереженням зарплати. Особам, трудовий договір яких тимчасово призупинено.

Якщо ж договір дійсний, а роботодавець не сплачує стразові внески, але разом з працівником відповідає всім потрібним критеріям, то допомога останньому буде нарахована.

“Допомога надається на строк зупинення діяльності, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 26 місяців з дня зупинення діяльності і максимально може становити 3350 гривень на місяць”, – зазначили експерти.