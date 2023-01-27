Помощи для ВПЛ будет больше: власти анонсировали важные изменения
В прошлом году не только внутренне перемещенные лица имели право получать помощь от государства, но и, например, работодатели, принявшие их на работу. Следовательно, за каждое трудоустроенное лицо работодатель мог получить компенсацию в размере минимальной заработной платы. Эта программа получилась довольно популярной, поэтому в 2023 году власти не только ее продолжили, но и увеличили финансирование. Следовательно, количество средств выделенных на компенсации увеличили в 1,5 раза. Все для того чтобы работодатели смогли трудоустроить еще больше человек. В Украине почти 7 миллионов граждан имеют статус внутренне перемещенных. Большей части из них требуется работа.
Правила начисления компенсации не изменились
Работодатель и дальше имеет право получить выплату, если трудоустроит лицо, официально зарегистрировавшееся в Центре занятости.
Среди других условий:
- Работодатель может получать компенсацию в течение шести месяцев с момента трудоустройства ВПЛ.
- Между работодателем и наемным работником должен быть заключен трудовой договор.
- Работодатель должен гарантировать, что он не уволит работника после того, как завершится выплата компенсации. Рабочее место за лицом должно сохраниться, как минимум вдвое дольше 6 месяцев.
Также компенсацию предусматривают для работодателей, что тратят средства на обучение и переподготовку внутренне перемещенных лиц с которыми заключен договор о сотрудничестве сроком не менее чем на 12 месяцев.
Выплаты прекращают только при увольнении работника
Компенсацию могут прекратить, если лицо уволено с согласия обеих сторон. В то же время, если на его место работодатель оперативно трудоустроит другое ВПЛ, выплаты продлятся до установленного срока. Количество внутренне перемещенных лиц, которых работодатель может трудоустроить в компании, не указывается. То есть, минимального и максимального порога нет.
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