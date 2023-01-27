Помощи для ВПЛ будет больше: власти анонсировали важные изменения

В прошлом году не только внутренне перемещенные лица имели право получать помощь от государства, но и, например, работодатели, принявшие их на работу. Следовательно, за каждое трудоустроенное лицо работодатель мог получить компенсацию в размере минимальной заработной платы. Эта программа получилась довольно популярной, поэтому в 2023 году власти не только ее продолжили, но и увеличили финансирование. Следовательно, количество средств выделенных на компенсации увеличили в 1,5 раза. Все для того чтобы работодатели смогли трудоустроить еще больше человек. В Украине почти 7 миллионов граждан имеют статус внутренне перемещенных. Большей части из них требуется работа.

Правила начисления компенсации не изменились

Работодатель и дальше имеет право получить выплату, если трудоустроит лицо, официально зарегистрировавшееся в Центре занятости.

Среди других условий:

Работодатель может получать компенсацию в течение шести месяцев с момента трудоустройства ВПЛ. Между работодателем и наемным работником должен быть заключен трудовой договор. Работодатель должен гарантировать, что он не уволит работника после того, как завершится выплата компенсации. Рабочее место за лицом должно сохраниться, как минимум вдвое дольше 6 месяцев.

Также компенсацию предусматривают для работодателей, что тратят средства на обучение и переподготовку внутренне перемещенных лиц с которыми заключен договор о сотрудничестве сроком не менее чем на 12 месяцев.

Выплаты прекращают только при увольнении работника

Компенсацию могут прекратить, если лицо уволено с согласия обеих сторон. В то же время, если на его место работодатель оперативно трудоустроит другое ВПЛ, выплаты продлятся до установленного срока. Количество внутренне перемещенных лиц, которых работодатель может трудоустроить в компании, не указывается. То есть, минимального и максимального порога нет.