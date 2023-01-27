Допомоги для ВПО буде більше: влада анонсувала важливі зміни

Минулого року не лише внутрішньо переміщені особи мали право отримувати допомогу від держави, а й, наприклад, роботодавці, які їх прийняли на роботу. Відтак за кожну працевлаштовану особу, роботодавець міг отримати компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати. Ця програма вийшла досить популярною, тож у 2023 році влада не лише її продовжила, а й збільшила фінансування. Відтак кількість коштів виділених на компенсації, збільшили у 1,5 раза. Все для того, аби роботодавці змогли працевлаштувати ще більше осіб. Наразі в Україні майже 7 мільйонів громадян мають статус внутрішньо переміщених. Більшій частині з них потрібна робота.

Правила нарахування компенсації не змінилися

Роботодавець й надалі має право отримати виплату, якщо працевлаштує особу, котра офіційно зареєструвалася у Центрі зайнятості.

Серед інших умов:

Роботодавець може отримувати компенсацію протягом шести місяців з моменту працевлаштування ВПО. Між роботодавцем та найнятим працівником має бути укладено трудовий договір. Роботодавець повинен гарантувати, що він не звільнить працівника після того, як завершиться виплата компенсації. Робоче місце за особою має зберігатися, як мінімум вдвічі довше ніж 6 місяців.

Також, компенсацію передбачають для роботодавців, які витрачають кошти на навчання та перепідготовку внутрішньо переміщених осіб з якими укладено договір про співпрацю терміном не менше ніж на 12 місяців.

Виплати припиняють лише за умови звільнення працівника

Компенсацію можуть припинити, якщо особа звільнена за згодою обох сторін. Водночас якщо на її місце роботодавець оперативно працевлаштує іншого ВПО, то виплати продовжаться до встановленого терміну. Кількість внутрішньо переміщених осіб, яких роботодавець може працевлаштувати у компанії, не зазначається. Тобто мінімального та максимального порогу немає.