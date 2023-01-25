Не только субсидия: некоторым украинцам будут ежемесячно давать по 900 грн на оплату коммуналки

Украинцам, приютившим внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), частично компенсируют расходы на коммунальные услуги. Сумма такой компенсации на отопительный сезон 2022/2023 уже установлена. Гражданам, которые поселили у себя двух ВПЛ, будут выплачивать почти по 900 грн в месяц.

Право получать компенсацию за предоставление убежища внутренним переселенцам предусматривает закон Украины, действующий во время военного положения. Однако получить деньги на оплату коммуналки сможет далеко не каждый гражданин, в доме которого сейчас проживают ВПЛ.

Чтобы получить компенсацию, нужно удовлетворять следующим условиям:

быть законным владельцем жилья;

быть совершеннолетним (старше 18 лет);

не иметь долгов за услуги ЖКХ;

бесплатно поселить у себя внутренне перемещенных лиц;

зарегистрировать этих переселенцев в своем жилище.

Как оформить компенсацию?

Для оформления компенсации за переселенцев, проживающих в вашем доме, прежде всего нужно обратиться в органы местного самоуправления. Другой способ – онлайн-регистрация на сайте программы «Прихисток» по ссылке: prykhystok.gov.ua.

Зарегистрировавшись как гражданин, бесплатно приютивший ВПЛ, придется ежемесячно обновлять данные переселенцев, которые у вас проживают. Делать это необходимо в период с 1 по 5 числа каждого месяца, повторно указывая данные каждого переселенца и срок его пребывания в вашем доме.

Компенсацию владельцам жилья будут перечислять до 20 числа месяца. Ее сумма будет зависеть от количества ВПЛ, которых приютил украинец, а также срока их проживания. На сегодня сумма компенсации за одного переселенца составляет 14,77 грн в сутки.

Следует отметить, что деньги, которые владельцу жилья платят в виде такой компенсации, не считаются его личным доходом. То есть украинец, имеющий субсидию, не рискует лишиться ее из-за ВПЛ, которым он, проявив собственную доброту, предоставил бесплатное убежище в своем жилище. Так что компенсация за проживающих у него ВПЛ станет для такого гражданина своего рода дополнением к субсидии.