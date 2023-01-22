Такого еще не было: пенсии украинцев повысят на рекордную сумму 

С 1 марта 2023 года пенсии в Украине проиндексируют. В соответствии с действующим законодательством пенсионеры должны получить надбавку в размере 24%. Однако точные цифры правительство еще не озвучило. Если подсчеты экспертов верные, то это будет самое существенное повышение с момента запуска индексации. Это позволит украинским пенсионерам существенно поднять уровень доходов.

Кому повысят пенсии с марта

Увеличится ваша пенсия или нет, полностью зависит от расчетного размера выплаты. Речь идет о расчете по формуле Пенсионного фонда – средняя зарплата за три года умноженная на соотношение собственный зарплаты и средней, на стаж в года и на 1%.

Таким образом расчетный размер пенсии увеличат в таких случаях:

если расчетная пенсия ниже прожиточного минимума;

если есть стаж сверх нормы;

в случае доплаты, например, для пенсионеров старше 70 лет;

если пенсию назначили по специальным правилам и с надбавками.

То есть в рамках индексации повышают не общий размер пенсии, а лишь ту часть, что была рассчитана по формуле. И если размер надбавок будет больше, чем возможна выгодна от индексации, то пересматривать выплаты не будут.

Как будут считать размер повышения

Размер индексации составляет половину от уровня прошлогодней инфляции и половины темпов роста зарплаты за три года. В итоге из-за стремительного роста цен состоянием на 2022 год, украинским пенсионерам должны добавить 24%. Это будет рекордный показатель с момента внедрения индексации.

Кто получит самую высокую надбавку

Например, если пенсионер получает 4 166 гривен, то надбавка для него может составить около тысячи гривен. Но если расчетный размер пенсии намного меньше минимальной пенсии, то индексация такие категорий граждан может не коснуться. А если вкратце, то чем выше пенсия, тем больше будет сумма повышения.