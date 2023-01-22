Перепад в 28 градусів: якою буде погода в лютому у вашому регіоні 

В лютому цього року в Україні очікуються рекордні температурні гойдалки. Погода дивуватиме, адже очікуються і суворі заморозки та аномальне потепління до +14 градусів за Цельсієм.

Як стверджує синоптик, кінець січня та початок лютого по всій території України будуть морозними. По зимовому холодно буде на першому тижні лютого. Середня температура вдень становитиме, від -4 до -9 градусів по Цельсія. В деяких регіонах стовпчики термометрів показуватимуть до -14 градусів за Цельсієм. В західних регіонах України очікуються істотні снігопади.

Вже в другій декаді останнього місяця зими до України прийде аномальне потепління. Воно супроводжуватиметься інтенсивними опадами та підвищенням температури до рекордних +14 градусів за Цельсієм.

А от після 20-х чисел лютого погода буде по справжньому весняною. По всій країні температура сягатиме від -2 до -7 градусів за Цельсієм вночі та сягатиме +14 градусів вдень.

Таким чином варто очікувати дуже ранньої весни в цьому році. Тобто на нас чекає ще один період похолодання. Загалом зима цього року не дала насолодитися снігом. Хоча це й на краще. Річ у тім, що російська окупаційна армія регулярно атакує енергетичну інфраструктуру України, через що вимушено застосовуються графіки відключення електропостачання. Чим нижча температура повітря, тим вище споживання, і тим довше людям доводиться бути без світла. З потеплінням графіки відключень можуть взагалі скасувати. Раніше повідомлялося, що миритися з відключеннями електрики доведеться приблизно до початку квітня.

Нагадаємо, що цього року на боці українців сама матінка природа. Навіть Новий рік ми святкували при рекордних +15 градусах. Також на Водохреще була аномально тепла погода, адже зазвичай це свято супроводжують тріскучі морози, іноді до – 20 градусів. Цього ж року температура була плюсовою, подекуди сягаючи +11 градусів.