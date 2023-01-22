Перепад в 28 градусов: какой будет погода в феврале в вашем регионе

В феврале этого года в Украине ожидаются рекордные температурные качели. Погода будет удивлять, ведь ожидаются и суровые заморозки и аномальное потепление до +14 градусов Цельсия.

Как утверждает синоптик, конец января и начало февраля по всей территории Украины будут морозными. По-зимнему холодно будет на первой неделе февраля. Средняя температура днем ​​составит от -4 до -9 градусов по Цельсию. В некоторых регионах столбики термометров будут показывать до -14 градусов Цельсия. В западных регионах Украины ожидаются сильные снегопады.

Уже во второй декаде последнего месяца зимы в Украину придет аномальное потепление. Оно будет сопровождаться интенсивными осадками и повышением температуры до рекордных +14 градусов Цельсия.

А вот после 20-х чисел февраля погода будет по-настоящему весенней. По всей стране температура будет достигать от -2 до -7 градусов по Цельсию ночью и будет достигать +14 градусов днем.

Таким образом, стоит ожидать очень ранней весны в этом году. То есть нас ждет еще один период похолодания. В общей сложности зима в этом году не дала насладиться снегом. Хотя это и к лучшему. Дело в том, что российская оккупационная армия регулярно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего вынужденно применяются графики отключения электроснабжения. Чем ниже температура воздуха, тем выше потребление, и тем дольше людям приходится быть без света. С потеплением графики отключений могут вообще отменить. Ранее сообщалось, что мирится с отключениями электричества придется до начала апреля.

Напомним, что в этом году на стороне украинцев сама матушка природа. Даже Новый год мы праздновали при рекордных +15 градусах. Также на Крещение была аномально теплая погода, ведь обычно этот праздник сопровождают трескучие морозы, иногда до – 20 градусов. В этом же году температура была плюсовой, кое-где достигая +11 градусов.