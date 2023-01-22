Виплати для сімей з дітьми збільшили на 300%: хто отримуватиме гроші щомісяця

Українські сім’ї можуть офіційно наймати няню для своїх дітей до трьох років та отримувати компенсацію цих видатків від держави.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Хто може отримати компенсацію

Відповідно до постанови уряду №1474 від 30 грудня 2022 року громадяни можуть отримати компенсацію на послугу Муніципальна няня у двох випадках:

у дитини – інвалідність;

в одного з батьків чи опікунів інвалідність першої або другої групи.

Протягом січня батьки чи опікуни зобов’язані підтвердити своє право на отримання компенсації. Для цього потрібно подати відповідні документи до органів соціального захисту. Раніше українці могли розраховувати на компенсацію у розмірі 2282 гривні. З початку 2023 року сума зросла утричі, до 6700 гривень. Фактично це сума мінімальної заробітної плати. Зазначимо, що муніципальною нянею може стати родич дитини.

Які документи потрібні для оформлення послуги

Заяву на отримання соціальної допомоги можна подати на офіційному сайті Міністерства соціальної політики. Для цього потрібно заповнити кілька анкет:

Електронна заява про надання компенсації послуги “Муніципальна няня”.

Електронна заява про перерахунок коштів із зазначенням рахунку у банку.

Сканована копія договору між одержувачем послуги та нянею.

Дані, що підтверджують витрати на оплату муніципальної няньки. Це може бути розрахункова квитанція чи виплата із банківського рахунку в електронному форматі.

Тобто доведеться підтвердити той факт, що отримані гроші витрачаються на послуги няні. Інакше у виплаті вам відмовлять, гроші мають витрачатися за призначенням.

Також до заяви доведеться додати:

інформацію про свідоцтво про народження дитини;

сканована копія документа, що підтвердить проживання в Україні (для громадян без громадянства та іноземців);

сканована копія місцевого органу виконавчої влади або суду про опіку, якщо дитина не рідна, а над нею встановлено опіку.