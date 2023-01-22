Такого ще не було: пенсії українців підвищать на рекордну суму

З 1 березня 2023 року пенсії в Україні проіндексують. Відповідно до чинного законодавства пенсіонери мають отримати надбавку у розмірі 24%. Проте точних цифр уряд ще не озвучив. Якщо підрахунки експертів правильні, це буде істотне підвищення з моменту запуску індексації. Це дозволить українським пенсіонерам суттєво підняти рівень доходів.

Кому підвищать пенсії з березня

Збільшиться ваша пенсія чи ні повністю залежить від розрахункового розміру виплати. Йдеться про розрахунок за формулою Пенсійного фонду – середня зарплата за три роки помножена на співвідношення власної зарплати та середньої, на стаж на рік та на 1%.

Таким чином розрахунковий розмір пенсії збільшать у таких випадках:

якщо розрахункова пенсія нижча за прожитковий мінімум;

якщо є стаж понад норму;

у разі доплати, наприклад, для пенсіонерів віком від 70 років;

якщо пенсію призначили за спеціальними правилами та з надбавками.

Тобто в рамках індексації підвищують не загальний розмір пенсії, а лише ту частину, що була розрахована за формулою. І якщо розмір надбавок буде більшим, ніж можлива вигода від індексації, то переглядати виплати не будуть.

Як вважатимуть розмір підвищення

Розмір індексації становить половину від рівня торішньої інфляції та половини темпів зростання зарплати за три роки. У результаті через стрімке зростання цін станом на 2022 рік українським пенсіонерам мають додати 24%. Це буде рекордний показник із моменту впровадження індексації.

Хто отримає найвищу надбавку

Наприклад, якщо пенсіонер отримує 4 166 гривень, то надбавка для нього може становити близько тисячі гривень. Але якщо розрахунковий розмір пенсії набагато менший за мінімальну пенсію, то індексація таких категорій громадян може не торкнутися. А якщо коротко, то чим вища пенсія, тим більшою буде сума підвищення.