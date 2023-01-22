Украинца оштрафовали на тысячи за “нецелевое” использование генератора

Предпринимателя из Одессы Дмитрия Осовского суд оштрафовал на 17 тысяч гривен за использование генератора. Теперь он обязан заплатить штраф за то, что за деньги предоставлял доступ к своему копицентру, где во время отключения электричества он включал генератор.

Такой информацией предприниматель поделился на своей странице в Facebook. Полиция оштрафовала его под предлогом продажи электроэнергии без соответствующей лицензии. Предприниматель подал иск в суд, поскольку мощность генератора не превышала 5 МВт (в таком случае лицензия не нужна). Несмотря на это суд решил оштрафовать одессита.

Предприниматель написал о результате суда на своей странице в фейсбуке – “Меня все таки оштрафовали на 17 000 грн. Именем Украины. Спасибо. Ценю. Судья даже слушать не хотел. Что бы я ни говорил, вообще плевать. Дважды спрашивал “у Вас все?”. Вкратце. Мне вменяют статью 164 КУоFАП (Там сказано “ведение предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или во время, когда лицензия закончилась”).

Напомним, что ранее эта ситуация вызвала общественный резонанс. После этого случая было задано множество вопросом главе комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву. Он сообщил, что на генераторы до 5 МВт не нужно получать лицензию. При этом правоохранители не могут штрафовать за такую деятельность, руководствуясь отсутствием лицензии, если в перечне КВЭДов будет, например, предоставление прочих офисных услуг или аренда помещений.

В ситуации предпринимателя Осовского суд принял решение в пользу полицейских. Учитывая трудности, вызванные военным положением, оно и не странно. Однако задача государства организовать все процессы даже при таких обстоятельствах. Власти обязаны срочно исправлять такие ситуации, иначе предприниматели просто теряют мотивацию, а сейчас стране как никогда нужен работающий и успешный бизнес. Без налогоплательщиков ситуация в стране была бы на порядок хуже той, что есть сейчас.