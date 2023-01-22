Українця оштрафували на тисячі за “нецільове” використання генератора

Підприємця з Одеси Дмитра Осовський суд оштрафував на 17 тисяч гривень за використання генератора. Тепер він зобов’язаний заплатити штраф за те, що за гроші надавав доступ до свого копіцентру, де під час відключення електроенергії був увімкнений генератор.

Такою інформацією підприємець поділився на своїй сторінці у Facebook. Поліція оштрафувала його на підставі продажу електроенергії без відповідної ліцензії. Підприємець подав позов до суду, оскільки потужність генератора не перевищувала 5 МВт (у разі ліцензія не потрібна). Попри це, суд вирішив оштрафувати одесита.

Підприємець написав про результат суду на своїй сторінці у фейсбуці – “Мене таки оштрафували на 17 000 грн. Іменем України. Спасибі. Ціную. Суддя навіть слухати не хотів. Що б я не казав, взагалі начхати. Двічі питав “у Вас все?”. Коротко. Мене звинувачують за статтею 164 КУпАП (Там сказано “ведення підприємницької діяльності без реєстрації, ліцензії або в час, коли ліцензія закінчилася”).

Нагадаємо, що раніше ця ситуація викликала суспільний резонанс. Після цього випадку було поставлено багато питань голові комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетьманцеву. Він повідомив, що на генератори до 5 МВт не потрібно отримувати ліцензію. При цьому правоохоронці не можуть штрафувати за таку діяльність, керуючись відсутністю ліцензії, якщо в переліку КВЕД буде, наприклад, надання інших офісних послуг або оренда приміщень.

У ситуації підприємця Осовського суд ухвалив рішення на користь поліцейських. З огляду на труднощі, викликані воєнним становищем, воно й не дивно. Однак завдання держави організувати всі процеси навіть за таких обставин. Влада має терміново виправляти такі ситуації, інакше підприємці просто втратять мотивацію, а зараз країні як ніколи потрібен працюючий та успішний бізнес. Без платників податків ситуація в країні була б на порядок гірша за ту, що є зараз.