Год будет не из легких: каким знакам китайского гороскопа Кролик принесет несчастье

Уже завтра, 22 января, наступит новый год по Китайскому календарю. А это значит, что в свои полномочия вступит символ 2023 года – Черный Водяной Кролик.

Астрологи уверены, что этот год будет спокойным и благоприятным для большинства знаков китайского гороскопа. Ведь кролик – миролюбивое животное, не способное никого обидеть. Однако кое-кому Кролик все же может натворить бед. В частности, об осторожности не стоит забывать родившимся в год Быка, Дракона, Змеи и Собаки. Астрологи рассказали, что их ждет в 2023 году.

Бык

Быкам год Кролика доставит целый ряд неприятностей. Представителей знака могут ограбить, или они потеряют большую сумму денег из-за собственной невнимательности. Не исключены травмы и другие проблемы со здоровьем. А вот профессиональной сфере Быки в этом году будут очень успешными. Подняться на новую ступень в карьере им не помешают никакие препятствия.

Дракон

В 2023 году Драконов ждет сложный период душевной боли и страданий. Причиной тому могут стать как проблемы на работе, так и недоразумения со второй половинкой. К концу года Драконов может даже затянуть в водоворот депрессии. Однако астрологи убеждены, что представителям знака хватит духу не поддаться отчаянию и самостоятельно выйти из затруднительного положения.

Змея

В год Кролика Змеями завладеет энергия враждебности. Обычно спокойные и миролюбивые представители знака вдруг станут на удивление агрессивными. Такое поведение может привести к возникновению конфликтов с окружающими, а также к проблемам с законом. Однако твердый характер Змей поможет им справиться с завладевшими ими эмоциями и облегчить их возможные последствия.

Собака

Родившимся под этим знаком текущий год грозит серьезными проблемами со здоровьем. Из-за этого у Собак может значительно снизиться доход, ведь придется брать больничный за больничным. Астрологи советуют представителям знака в 2023 году быть внимательными к своему самочувствию. А в случае возникновения малейших подозрений – сразу же проходить обследование.