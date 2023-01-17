Підвищує ризик смертоності: названо найшкідливіший спосіб приготування кави

Учені розповіли, як спосіб приготування кави пов’язаний з розвитком серцево-судинних захворювань.

Результати дослідження були опубліковані в Sage Journas.

В ході дослідження вчені виявили зв’язок між типом кави (фільтрована, нефільтрована) та ризиком розвитку серцево-судинних захворювань та тривалістю життя.

Фільтрований напій полюбляє 59% учасників, 20% обрали нефільтровану каву, 9% вживають обидва види, а ще 12% не пили каву нікои.

Найбільш шкідливою вважається нефільтрована кава та кава заварена у чашці. Такий напій містить чимало речовин, які призводять до підвищення рівня холестерину. Порівняно з фільтрованою кавою, нефільтрована містить в 30 разів більше таких речовин.

Якщо говорити про найкорисніший спосіб заварювання кави, то найркще її приготувати одноразовим протоком гарячої води через шар меленої кави на фільтрі. Помірне вживання напою, приготованого таким способом, навіть знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та відповідно смерті від їх ускладнень.

Найнижчий рівень смертності зафіксований серед учасників експерименту, які випивали від одної до чотирьох чашок фільтрованої кави на день. Також це дослідження показало, що помірне вживання кави приносить користь та позитивно впливає на здоров’я серцево судинної системи. Тобто вживати каву корисніше, ніж не вживати взагалі.

Також вчені стверджують, що найшкідливішою є кава, коли в гарячій воді тривалий час знаходиться гуща. Це такі напої, як еспресо, капучино, кава заварена у френч пресі, а також кава по турецьки.

Таким чином чашка кави зранку точно не принесе шкоди, навпаки, вона допоможе збадьоритися та краще почуватися. Однак раніше вчені повідомляли, що пити каву вранці не рекомендовано, адже це призводить до роздратування. А стрес як відомо погано впливає на стан здоров’я. Загалом кава не така шкідлива, якою її часто зображають. Якщо не зловживати цим напоєм, то він принесе лише користь.