Україна просить Німеччину віддати списані винищувачі: чи стануть Tornado на захист нашого неба

Андрій Мельник, який займає пост заступника голови українського Міністерства закордонних справ запропонував Німеччині передати Збройним силам України винищувачі третього покоління Panavia Tornado. Таку пропозицію дипломат опублікував на власній сторінці в Twitter.

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За словами Мельника, бундесвер має на озброєнні 93 одиниці реактивних винищувачів бомбардувальників. Найближчим часом їх знімають з озброєння, адже Берлін хоче замінити їх сучасними F-35. Заступник голови МЗС підкреслив, що винищувачі Tornado досить старі, але все ще надзвичайно потужні, тож могли б принести користь в боротьбі з російськими окупантами.

Відомо, що винищувачі Panavia Tornado були спроектовані ще на початку 70-х років. Тоді їх створенням та вдосконаленням займалися провідні інженери Messerschmitt Bolkow Blohm. Цей літальний засіб класифікується як багатоцільовий реактивний літак. Винищувач отримав крило змінною стріловидності. На сьогодні Tornado все ще вважається одним із основних видів бойових літаків блоку НАТО. Загалом існує три модифікації цих літаків, а саме Tronado: ECR (літак для проведення розвідки), ADV (літак для перехоплення літальних засобів противника) и IDS (бомбардувальник).

Наразі в Німеччині не прокоментували заяву Мельника, тож навряд чи варто очікувати такого “щедрого” подарунка найближчим часом. Проте так само можна було говорити навіть про радянські танки, які наші західні партнери категорично не були готові надати в перші місяці війни, потім про важкі натівські танки, але вже скоро ми отримаємо кілька десятків танків від Британії та Польщі. Тож є всі шанси що згодом німецькі винищувачі ще покажуть свою силу та захищатимуть українське небо.

Також наші військові вже прибули до США, щоб навчитися працювати з системами протиракетної оборони Patriot, які вже через кілька місяців захищатимуть Україну від постійних ракетних атак.