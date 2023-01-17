Нова пошта затримує сотні посилок з Китаю: що відбувається

Українці масово скаржаться на доставку замовлень з AliExpress через “Нову пошту”. Клієнти звинувачують компанію у втраті посилок та проблемах з розмитненням. А Нова пошта у відповідь відправляє українців за компенсацією до продавців.

Зараз скарги стали більш масовими. Українці не задоволені тим, як “Нова пошта” доставляє іноземні посилки. Найбільше складнощів виникає з доставкою товарів з китайської платформи AliExpress. Про це свідчать повідомлення користувачів у соціальних мережах.

Денис Долгов у Facebook розповів свою історію. У нього близько 10 посилок з Китаю, з них 6 вже доставлені в Україну, але вже кілька тижнів у них стоїть статус Package not accepted by local delivery company (“Відправлення не прийнято місцевою службою доставки”).

За словами Дениса посилки фактично втрачені. Така проблема набуває масового характеру.

Інший отримувач посилок з Китаю Іван Ходаковський стверджує, що згідно з даними компанії посилки потрапили до України, але десь “загубилися”. Водночас AliExpress вказує на труднощі з розмитненням.

Зважаючи на те, що Укрпошта та Міст Експрес доставляють посилки з Китаю як і раніше, то проблема ймовірно пов’язана саме з Новою поштою.

В свою чергу Нова пошта підтверджує проблему. Причина – це необхідність розпломбування і сканування кожної одиниці товару після прибуття до України. А це потребує додаткового часу.

Також в Новій пошті обіцяють звернутися до китайських партнерів, що уточнити місцезнаходження посилок, які ще не потрапили до України.

Стосовно відповіді Нової пошти на запити клієнтів, то вони повідомляють різну інформацію. Одним відповідають, що їхня посилка надійде наступною партією із Європи, іншим – поки невідома дата надходження посилки до України. Ми продовжимо стежите за ситуацією що склалася та проінформуємо, якщо будуть зміни.