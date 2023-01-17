Отримувачів соціальної допомоги почали штрафувати: кого це стосується

Деяким українцям загрожують штрафи за раніше отриману соціальну допомогу. Такі гроші доведеться повернути. З початку війни мільйони людей стали вимушеними біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Частина українців оселилася в відносно безпечних регіонах України, де не ведуться активні бойові дії.

Чимало українців були змушені виїхати за кордон. Практично у всіх європейських країнах українці мають право на проживання та роботу протягом певного періоду. Також українці можуть отримувати соціальну допомогу, житло, медичну страховку. Проте незнання всіх нюансів іноді можу створити серйозні проблеми. Виявилося, що українці, які покидають територію Польщі повинні звернутися до польського органу соціального страхування та повідомити про факт виїзду за межі країни. Інакше гроші доведеться повернути.

Мова йде про українців, які приїхали до Польщі, оформили всі документа та отримали соціальну допомогу, а потім без повідомлення повернулися додому чи поїхали в іншу країну.

Чехія теж змінила правила перебування українських біженців. Кожна особа, яка зареєструвалася та отримала житло має регулярно сповіщати про те, що вона перебуває в країні. Перед виїздом також потрібно сповістити. Такі нововведення потрібні для того, щоб припинити “грошовий туризм”. На початку війни було чимало випадків, коли людина їхала до європейської країни та оформляла соціальну допомогу, після чого переїжджала до іншої країни, щоб отримати грошову допомогу.