РФ може застосувати “Кинджали” для нанесення ядерних ударів – спікер ОК “Південь” Гуменюк

Загроза престижу Москви може змусити Кремль застосувати зброю масового ураження в Україні. Таку інформацію озвучила журналістам Наталія Гуменюк, яка займає посаду спікера в оперативному командуванні “Південь”.

Чи зріс ризик завдання ядерного удару

За словами Гуменюк для доставки ядерних зарядів російська окупаційна армія може використовувати ракети “Кинджал”. Зараз ворог вже використовує ракети зі свого стратегічного запасу для атак на критичну інфраструктуру та мирні міста України. Якщо ситуація й надалі розвиватиметься на нинішнім сценарієм, то застосування в Україні ядерної зброї може стати цілком можливим. Гуменюк зазначає, що зараз на росію тисне світова громадськість. Це трохи стримує Кремль від застосування зброї масового ураження. Якщо цей тиск припиниться, то росія може піти на відчайдушний крок та нанести ядерний удар по Україні.

Нагадаємо, що гіперзвукова ракета “Кинджал” призначена для знищення надводних та стаціонарних об’єктів. Вона може розвивати швидкість до 14 500 км на год. Бойова частина цієї ракети може бути ядерною. При цьому комплексів протиповітряної оборони, які можуть знищувати російські гіперзвукові ракети на озброєнні української армії немає.

Але вже найближчим часом наші партнери нададуть нам протиракетні системи Patriot. Понад сотня українських військових днями прибули до Сполучених Штатів Америки для освоєння систем Patriot. Спеціально для цього американські військові розробили скорочену програму, адже стандартна триває від шести до дванадцяти місяців.

Ймовірно вже за декілька місяців ці системи ПРО стануть на захист українського неба. Нагадаємо, що США погодили передачу Patriot на фоні візиту до Вашингтону президента України Володимира Зеленського. Пентагон вирішив надати Україні одну батарею, ще одну надасть Німеччина, але терміни поки не оголошуються. Американські ж системи передадуть по завершенню навчання українських військових.