5 рекомендаций, как удачно выбрать солнцезащитные очки в интернет-магазине OMG

Независимо от сезона, солнцезащитные очки являются базовым элементом женского и мужского гардеробов. Защищать глаза от УФ-лучей нужно не только летом, но и во время зимнего отдыха на горнолыжных курортах. Трендовые очки купить в Kyive вы можете на сайте магазина Ohmyglasses. OMG специализируется на продаже лимитированных коллекций аксессуаров топовых брендов. Какие критерии выбора учитывать, чтобы очки отличались качеством и долговечностью?

Производители с отличной репутацией

Ошибочно выбирать солнцезащитные очки исключительно с точки зрения эстетики. Дизайн важен, но это не главный критерий. Аксессуары созданы, чтобы позаботиться о здоровье глаз. Поэтому выбирать нужно изделия специализированных брендов, которые применяют наноматериалы и надежные технологии защиты. Tom Ford, Dolce&Gabbana, Alexander Mcqueen, Armani, Bulgari, Cartier – производители, которые удачно совмещают трендовые решения с безупречным качеством производства.

Степень защиты

На каждой модели солнцезащитных очков указана маркировка, обозначающая уровень защиты от ультрафиолета. Если стоит обозначение UVA, то очки могут нейтрализовать вредное воздействие только УФ-лучей типа А. Если производитель поставил маркировку UVB – защитить линзы способны только от лучей типа В. И только на качественных фирменных очках стоит надпись UV-PROTECTION. То есть комплексная защита от двух типов опасных лучей.

Материал имеет значение

В зависимости от вида материала линз, солнцезащитные очки делят на три категории. У каждой из них свои характеристики. Выбирать аксессуар нужно с учетом предназначения очков.

Линзы из стекла признаны самыми надежными. Но они и весят больше всех. Поэтому от очков со стеклянными линзами часто болят вески. Существенный минус – это постоянное запотевание материала, поэтому аксессуар не подходит для отдыха в странах с дождливой погодой или воздухом с повышенной влажностью.



Для детей и любителей экстремальных видов спорта оптимально подходят линзы из поликарбоната. Они очень прочные, хоть и с меньшей степенью прозрачности, чем стеклянные.



Универсальное решение – линзы из высококачественного пластика. Они легкие по весу и со средней степенью прочности. При бережном отношении очки с пластиковыми линзами прослужат не один год.

Отказ от реплик

Дешевые копии брендовых очков – это всегда угроза здоровью глаз. Подделки имитируют лишь дизайн, но не повторяют качество используемых материалов. Фирменные очки от солнца – осознанный выбор с заботой о зрении.

Эффект поляризации

Солнцезащитные очки с поляризацией пользуются огромной популярностью. Покупателей привлекает красивый радужный эффект на поверхности линз. На самом деле это не модное решение, а специфика изделия. Поляризированные линзы разработаны для применения в специальных условиях. Они способны поглощать солнечные блики, не создавая дискомфорта водителям, штурманам на яхте, пилотам вертолетов. Использовать такие очки рекомендуется лишь во время отдыха возле воды или в горной местности.