Виробник Leopard зможе надати танки ЗСУ тільки в 2024 році: подробиці

Німецький концерн Rheinmetall наразі має 110 списаних танків, які наразі знаходяться на зберіганні. Передати їх Збройним силам України можуть не раніше ніж в 2024 році.

Подробиці

Журналісти видання Bild am Sonntag поспілкувалися стосовно цього з Арміном Паппергером, який займає керівну посаду в концерні. За словами топ-менеджера зараз на складах є 88 одиниць танків Leopard I та 22 одиниці танків Leopard II. Щоб привести ці машини в порядок, концерну потрібне офіційне замовлення. Це пояснюється тим, що на відновлення танків потрібно витратити сотні мільйонів євро. Витрачати власні кошти компанія не планує, тож чекає замовлення від держави.

Паппергер стверджує, що на відновлення всіх танків концерну знадобиться приблизно рік. Річ у тім, що недостатньо лише перефарбувати ці танки в камуфляж Збройних сил України. Всі броньовики потрібно переобладнати для участі в бойових діях. Тож навіть якщо замовлення від уряду поступить вже сьогодні, танки замовнику нададуть не раніше ніж в 2024 році. Звісно їх можуть надавати партіями по десять-двадцять штук, тобто по мірі ремонту, але для повного ремонту всіх 110 одиниць потрібно не менше року.

Нагадаємо, що початок поставок важких броньованих машин поклав Анджей Дуда. Минулого тижня лідер поляків заявив про готовність передати Україні одну роту танків Leopard. Слідом за Польщею Велика Британія погодилася надати Україні важкі натівські танки Challenger 2.

За даними відомого видання Bloomberg, офіційний Берлін може погодити передачу танків Збройним силам України вже цього тижня.

Загалом важке озброєння потрапить на фронт не так швидко як нам би хотілося, але зважаючи, що це не єдина військова допомага, то ситуація не така вже й погана. Вже найближчим часов на фронт надійдуть три десятки британських САУ, а также броньовані машини піхоти Marder та Bradley від Німеччини та Сполучених Штатів Америки.