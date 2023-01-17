Частині пенсіонерів припиняють нараховувати пенсії на картки: що відбувається

Українцям можуть припинити виплату пенсій на банківські картки, якщо ті ними не користувалися протягом певного періоду часу.

Про це попереджає Міністерство соціальної політики.

Якщо пенсіонер не користувався своєю карткою більше шести місяців, то йому припинять виплачувати пенсію. Щоб пенсійний рахунок залишається активним, особі достатньо хоча б іноді розраховуватися карткою в магазині або зняти з неї гроші в банкоматі або у касі банку.

Якщо ж особа пропустить терміни і їй припинять виплачувати пенсії, то повернути недоотримані кошти можна буде шляхом звернення до Пенсійного фонду України. Після підтвердження особи пенсійний рахунок активують.

За словами заступника голови Міністерства соціальної політики Дар’ї Марчак, пенсіонер поверне собі право отримання пенсії при умові, що звертається до Пенсійного фонду з документами, що підтверджують особу.

Але краще вже найближчим часом скористатися своєю банківською карткою та не витрачати час на візит до Пенсійного фонду. Адже в ПФУ перевірятимуть дані пенсіонера протягом 10 днів з дня звернення. Тож доведеться трохи зачекати.

Нагадаємо, що вже в березні цього року українським пенсіонерам можуть підняти пенсії на 24%. Це відбудеться на фоні щорічної індексації. Уряд заморозив індексацію соціальних виплат на 2023 рік через дефіцит коштів в державному бюджеті. Але раніше міністерка соціальної політики заявила, що індексацію пенсій все таки проведуть. Експерти припускають, що виплати піднімуть на 24%, адже саме таким буде значення після розрахунку за формулою: половина росту заробітної плати за останні три роки додати половину рівня інфляції. Проте точний відсоток поки невідомий, за словами Жолнович він стане відомим наприкінці січня, коли остаточно підіб’ють підсумки грудня минулого року. Незалежно від розміру надбавки, вона дуже потрібна пенсіонерам. Адже стрімке подорожчання продуктів першої необхідності відкидає їх за межу бідності.