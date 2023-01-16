Названы мужчины, которые по жизни настоящие жмоты: имена очень популярные

Есть мужчины, которым ничего не жалко для любимой. Они засыпают ее подарками и никогда не жалеют финансов, если они у них есть. А есть те, кому жаль даже то, что казалось бы необходимостью. Их еще называют скрягами, жадными лицами или просто скупыми. Эксперты говорят, что такой чертой характера человека может наделить имя. И в случае с мужскими именами это Андрей, Алексей, Григорий и Игорь.

Андрей

Этот мужчина не жалеет денег, он жалеет собственного времени. Он никогда не слушает, что ему неинтересно. Не общается и не проводит время с теми, кто ему не важен. Это очень замкнутые люди, которые не делятся, не только своим временем, но и мыслями и мечтами. Втереться им в доверие очень тяжело. Многие сдаются так и не дойдя до этого этапа. Однако, как только броня будет пробита, Андрей откроется с совсем другой стороны.

Алексей

Эти мужчины очень материальны. Они обожают деньги, красивую жизнь, красивые вещи и еду. Они ни в чем себе не отказывают, но ничем не делятся. Если такой мужчина пригласил вас в ресторан, скорее всего, вам придется заплатить за себя самостоятельно. Как минимум, если это первое ваше свидание. По жизни Алексей не слишком сильно меняется. Если жена будет зарабатывать меньше, то ей постоянно придется выпрашивать себе какие-то вещи. И то не факт, что все увенчается успехом.

Григорий

Гриша жаден не только к вещам и деньгам, но и к людям. Они из тех мужчин, которым лучше, чтобы жена сидела дома и лишний раз не миловала чужой глаз. Сначала эта ревность многим кажется милой, но со временем она может душить. Григорий совсем нещедрая душа, которая и на маникюр отпустит и красивое платье купить позволит. Итак, девушки, хорошо подумайте прежде чем связать жизнь с таким партнером.

Игорь

Игорь очень тяжел на подъем. Он постоянно хочет во всем извлечь выгоду и максимально сэкономить. Как результат долго может не решаться на серьезную покупку. Игорь в первую очередь думает о себе и своем комфорте, а затем о близких. Последних это сильно огорчает.