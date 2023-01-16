Названо чоловіків, які по житті справжні скупердяї: імена дуже популярні

Є чоловіки, яким нічого не шкода для коханої. Вони засипають її подарунками й ніколи не шкодують фінансів, якщо вони у них є. А є ті, кому шкода навіть того, що здавалося б є необхідністю. Їх ще називають скнарами, жадібними особами або просто скупими. Експерти кажуть, що такою рисою характеру людину може наділити ім’я. І у випадку з чоловічими іменами, це Андрій, Олексій, Григорій та Ігор.

Андрій



Цей чоловік не шкодує фінансів, він шкодує власного часу. Він ніколи не слухає те, що йому не цікаво. Не спілкується і не проводить час з тими, хто йому не важливий. Це дуже замкнуті люди, які не діляться не лише своїм часом, а й думками та мріями. Втертися їм у довіру дуже важко. Багато хто здається так і не дійшовши до цього етапу. Однак, як тільки броня буде пробитою, Андрій відкриється із зовсім іншої сторони.

Олексій

Ці чоловіки дуже матеріальні. Вони обожнюють гроші, красиве життя, красиві речі та їжу. Вони ні в чому собі не відмовляють, але й нічим не діляться. Якщо такий чоловік запросив вас у ресторан, швидше за все вам доведеться заплатити за себе самостійно. Як мінімум якщо це перше ваше побачення. По житті Олексій не надто сильно змінюється. Якщо дружина зароблятиме менше, то їй постійно доведеться випрошувати для себе якісь речі. І то, не факт, що все увінчається успіхом.

Григорій

Гриша жадібний не лише до речей та грошей, а й до людей. Вони з тих чоловіків, яким краще аби дружина сиділа вдома та зайвий раз не милувала чуже око. Спочатку ця ревність багатьом здається милою, але з часом вона може душити. Григорій зовсім не щедра душа, яка і на манікюр відпустить і красиве плаття купити дозволить. Тож, дівчата, добряче подумайте перш ніж зв’язати життя з таким партнером.

Ігор

Ігор дуже важкий на підйом. Він постійно хоче у всьому знайти вигоду та максимально зекономити. Як результат довго може не зважуватися на серйозну покупку. Ігор в першу чергу думає про себе та свій комфорт, а потім про близьких. Останніх це сильно засмучує.