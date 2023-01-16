За що власників генераторів можуть оштрафувати: суми шалені

Генератори — це зараз чи не найпопулярніша покупка серед українців. Через систематичні вимкнення електроенергії це чи не єдиний спосіб під’єднати котел, холодильник та інші електроприлади. Генератори активно використовують й підприємці. Практично кожен магазин та інший тип бізнесу, наприклад, салон краси, вже купили генератор. Та виявляється не знаючи законів можна сильно поплатитися. Власники генераторів можуть отримати штраф у розмірі пів мільйона гривень.

Мова про нелегальне зберігання пального

Навряд чи пересічні громадяни зберігатимуть пальне вдома тонами. А от серед підприємців така практика поширена. Для промислових генераторів потрібно дуже багато пального і докуповувати його постійно не завжди є можливість. В такому випадку потрібно оформити спеціальний дозвіл. Без цієї документації підприємцю загрожує великий штраф. Виняток — організації, які повністю фінансуються коштом місцевого або державного бюджету. Також, виняток підприємства, які є у системі державного резерву. Щодо звичайних українців, то без ліцензії вдома можна зберігати максимум 5 літрів пального.

В ДСНС наголошують, щоб люди заправляли бак генератора до повного і докуповували лише при потребі, а не про запас.

З генераторами варто бути обережними

До слова, вже не одноразово траплялися фатальні випадки, коли від неправильної експлуатації генератора помирали люди, або отримували сильне отруєння. Генератор в жодному разі не можна встановлювати всередині приміщення, і навіть на балконі. Якщо генератор стоїть на вулиці, то від нього і до вікон або вхідних дверей має бути не менше 6 метрів. В протилежному випадку дим та випари можуть потрапити у приміщення та зашкодити здоров’ю.

Також користуючись даним обладнанням добре вивчіть інструкцію, та пошукайте інформацію про подібну модель в різноманітних відеороликах та інформаційних статтях. Є генератори, яким час від часу потрібен “відпочинок”. Знання всіх нюансів зробить користування агрегатом більш безпечним та продовжить термін його придатності.